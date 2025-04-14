Можуть оштрафувати "заочно"? Чи повинні ТЦК складати протокол

Юристи пояснили, які існують винятки

Накласти штраф на військовозобов’язаного за порушення правил обліку можна виключно після складання офіційного протоколу в ТЦК та СП. Однак у деяких випадках він може не оформлюватися.

Про це розповідають юристи компанії "Inseinin". Зазвичай протокол оформлюють у присутності самого порушника, якого викликають до територіального центру комплектування.

У разі ігнорування повістки чи тривалої неявки, ТЦК має право звернутися до поліції, щоб розшукати особу та забезпечити її доставку до центру для оформлення документів.

Коли протокол складається без присутності порушника

Є виняткові ситуації, коли протокол можуть скласти без фізичної присутності військовозобов’язаного. Це можливо, якщо особа була належно поінформована про дату, час і місце складання протоколу, але не з’явилася без поважної причини.

Іншими словами, ухилення від явки до ТЦК не є гарантією уникнення відповідальності — достатньо офіційного запрошення, яке буде зафіксовано.

"Оскарженню підлягає лише постанова про накладення грошового штрафу. Оскаржити протокол про вчинення правопорушення або подання в розшук не можливо. Для оскарження штрафу від ТЦК та СП необхідно протягом 10 днів підготувати та направити позовну заяву до місцевого суду за місцем знаходження позивача або відповідача", — додали юристи.

Нагадаємо, за адміністративні порушення правил військового обліку можуть стягувати штраф від 17 000 до 25 500 грн. З моменту отримання повідомлення про штраф у порушника є 15 днів на його добровільну сплату. У випадку прострочення, штраф автоматично передається до Державної виконавчої служби для примусового стягнення, а сума зростає удвічі — від 34 000 до 51 000 гривень, плюс додаткові витрати на облік правопорушення.

Раніше "Телеграф" писав, що є три підстави, щоб оскаржити штраф від ТЦК. Юристи пояснили, як це зробити.