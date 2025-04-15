Затяжна магнітна буря знову зміцніла. Коли вона буде найсильнішою

На графіку геомагнітних штормів є триденні "червоні" бурі

Магнітні бурі продовжують вирувати на Землі. Цими днями точно не варто очікувати на їх спад, адже вони прогнозуються майже до кінця робочого тижня. Геомагнітні шторми, ймовірно, спричинить викид корональної маси (СМЕ) зі Сонця.

Геомагнітні бурі ймовірні 16 квітня, коли очікується, що пара близько розташованих CME, які були викинуті на Землю подвійним виверженням на світилі, вразить магнітне поле Землі. Синоптики NOAA кажуть, передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, що рівень шторму може досягти категорії G2.

Крім бурі, також прогнозуються полярні сяйва, але по всій Канаді та північних штатах США.

Магнітні бурі протягом 15-20 квітня

Згідно з оновленими даними на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому, упродовж 15 квітня триматиметься сильна магнітна буря в 5 балів. Наступного дня вона підвищить свою силу до 6 балів. Однак вже 17 квітня знову опуститься до 5 балів.

Упродовж 18-20 квітня прогнозується геомагнітна "тиша".

Варто нагадати, ще 14 квітня вчені прогнозували, що упродовж 15 квітня передбачається лише 4-бальна магнітна буря.

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