Скільки можна заробити прогулюючись містом з фотоапаратом: пенсіонерам пропонують цікаву роботу

На місяць буде всього 5-6 робочих днів

Робота для пенсіонерів із активним способом життя з’явилася у Дніпрі. Прогулюючись містом з фотоапаратом можна заробити непогану надбавку до пенсії.

Відповідне оголошення з’явилося на популярному сайті пошуку роботи. Роботодавцем виступає сервіс для вибору житла на первинному та вторинному ринках, що дозволяє користувачам зробити вибір житла онлайн. А для цього компанії потрібні свіжі фотографії цього житла.

Завданням працівника буде фільмування ходу будівництва ЖК у місті Дніпро та його передмістя. Важливо: в оголошенні наголошується, що від майбутнього працівника не вимагають навичок професійного чи весільного фотографа.

Кого шукає роботодавець:

енергійна, відповідальна і добросовісна людина;

має телефон з хорошою камерою, бажано з можливістю широкоформатної зйомки; також буде плюсом наявність power bank (особливо в зимовий період);

розуміє як правильно виставити ракурс (професійних навичок не вимагається, потрібно лише "не завалити" горизонт, розмістити будівлю по центру кадру і тд);

вміє працювати у чітко визначені терміни;

готовий розглядати дану роботу як довгострокову і постійну;

точно НЕ професійний чи весільний фотограф (задачі не потребують високого рівня навичок фотографії).

Що потрібно:

їздити щомісяця по будівлях ЖК Дніпро та передмістя (близько 30 об’єктів на місяць) і красиво та якісно фотографувати новобудови з одних і тих же певних ракурсів;

робити фотографії за допомогою застосунку;

після фотографування надсилати звіти про виконану роботу на пошту.

Що пропонує роботодавець:

віддалену роботу на неповний день ( 4-5 годин на день );

); 5-6 робочих днів зайнятості на місяць – лише будні дні, коли працюють відділи продажу забудовників. Після періоду адаптації та глибшого ознайомлення з процесами роботи робочий час фактично може скоротитися майже вдвічі ;

– лише будні дні, коли працюють відділи продажу забудовників. Після періоду адаптації та глибшого ознайомлення з процесами роботи ; ЗП 3500-3600 грн + оплата проїзду на громадському транспорті ;

; зрозумілі інструкції, допомога менеджера.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українським студентам пропонують цікаву вакансію за непогані гроші.