Сколько можно заработать прогуливаясь по городу с фотоаппаратом: пенсионерам предлагают интересную работу
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В месяц будет всего 5-6 рабочих дней
Работа для пенсионеров с активным образом жизни появилась в Днепре. Прогуливаясь по городу с фотоаппаратом можно заработать неплохую прибавку к пенсии.
Соответствующее объявление появилось на популярном сайте по поиску работы. Работодателем выступает сервис для выбора жилья на первичном и вторичном рынках, позволяющий пользователям сделать выбор жилья онлайн. А для этого компании нужны свежие фотографии этого самого жилья.
Задачей работника будет съемки хода строительства ЖК в городе Днепр и его пригород. Важно: в объявлении отмечается, что от будущего работника не требуют навыков профессионального или свадебного фотографа.
Кого ищет работодатель:
- энергичный, ответственный и добросовестный человек;
- имеет телефон с хорошей камерой, предпочтительно с возможностью широкоформатной съемки; также будет плюсом наличие power bank (особенно в зимний период);
- понимает как правильно выставить ракурс (профессиональных навыков не требуется, нужно только "не завалить" горизонт, разместить здание по центру кадра и т.д.);
- умеет работать в четко определенные сроки;
- готов рассматривать данную работу как долгосрочную и постоянную;
- точно НЕ профессиональный или свадебный фотограф (задачи не требуют высокого уровня навыков фотографии).
Что требуется:
- ездить ежемесячно по стройкам ЖК г. Днепр и пригород (около 30 объектов в месяц) и красиво и качественно фотографировать новостройки с одних и тех же определенных ракурсов;
- делать фотографии с помощью приложения;
- после фотографирования отправлять отчеты о проделанной работе на почту.
Что предлагает работодатель:
- удаленную работу на неполный день (4-5 часов в день);
- 5-6 рабочих дней занятости в месяц – только будние дни, когда работают отделы продаж застройщиков. После периода адаптации и более глубокого ознакомления с процессами работы рабочее время фактически может сократиться почти вдвое;
- ЗП 3500-3600 грн + оплата проезда на общественном транспорте;
- понятные инструкции, помощь менеджера.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинским студентам предлагают интересную вакансию за неплохие деньги.