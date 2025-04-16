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Сколько можно заработать прогуливаясь по городу с фотоаппаратом: пенсионерам предлагают интересную работу

Автор
Денис Подставной
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Автор
В Днепре предлагают интересную работу для пенсионеров
В Днепре предлагают интересную работу для пенсионеров

В месяц будет всего 5-6 рабочих дней

Работа для пенсионеров с активным образом жизни появилась в Днепре. Прогуливаясь по городу с фотоаппаратом можно заработать неплохую прибавку к пенсии.

Соответствующее объявление появилось на популярном сайте по поиску работы. Работодателем выступает сервис для выбора жилья на первичном и вторичном рынках, позволяющий пользователям сделать выбор жилья онлайн. А для этого компании нужны свежие фотографии этого самого жилья.

Задачей работника будет съемки хода строительства ЖК в городе Днепр и его пригород. Важно: в объявлении отмечается, что от будущего работника не требуют навыков профессионального или свадебного фотографа.

Кого ищет работодатель:

  • энергичный, ответственный и добросовестный человек;
  • имеет телефон с хорошей камерой, предпочтительно с возможностью широкоформатной съемки; также будет плюсом наличие power bank (особенно в зимний период);
  • понимает как правильно выставить ракурс (профессиональных навыков не требуется, нужно только "не завалить" горизонт, разместить здание по центру кадра и т.д.);
  • умеет работать в четко определенные сроки;
  • готов рассматривать данную работу как долгосрочную и постоянную;
  • точно НЕ профессиональный или свадебный фотограф (задачи не требуют высокого уровня навыков фотографии).

Что требуется:

  • ездить ежемесячно по стройкам ЖК г. Днепр и пригород (около 30 объектов в месяц) и красиво и качественно фотографировать новостройки с одних и тех же определенных ракурсов;
  • делать фотографии с помощью приложения;
  • после фотографирования отправлять отчеты о проделанной работе на почту.

Что предлагает работодатель:

  • удаленную работу на неполный день (4-5 часов в день);
  • 5-6 рабочих дней занятости в месяц – только будние дни, когда работают отделы продаж застройщиков. После периода адаптации и более глубокого ознакомления с процессами работы рабочее время фактически может сократиться почти вдвое;
  • ЗП 3500-3600 грн + оплата проезда на общественном транспорте;
  • понятные инструкции, помощь менеджера.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинским студентам предлагают интересную вакансию за неплохие деньги.

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#Работа #Пенсионер #Вакансия