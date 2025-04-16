Сколько можно заработать прогуливаясь по городу с фотоаппаратом: пенсионерам предлагают интересную работу

В месяц будет всего 5-6 рабочих дней

Работа для пенсионеров с активным образом жизни появилась в Днепре. Прогуливаясь по городу с фотоаппаратом можно заработать неплохую прибавку к пенсии.

Соответствующее объявление появилось на популярном сайте по поиску работы. Работодателем выступает сервис для выбора жилья на первичном и вторичном рынках, позволяющий пользователям сделать выбор жилья онлайн. А для этого компании нужны свежие фотографии этого самого жилья.

Задачей работника будет съемки хода строительства ЖК в городе Днепр и его пригород. Важно: в объявлении отмечается, что от будущего работника не требуют навыков профессионального или свадебного фотографа.

Кого ищет работодатель:

энергичный, ответственный и добросовестный человек;

имеет телефон с хорошей камерой, предпочтительно с возможностью широкоформатной съемки; также будет плюсом наличие power bank (особенно в зимний период);

понимает как правильно выставить ракурс (профессиональных навыков не требуется, нужно только "не завалить" горизонт, разместить здание по центру кадра и т.д.);

умеет работать в четко определенные сроки;

готов рассматривать данную работу как долгосрочную и постоянную;

точно НЕ профессиональный или свадебный фотограф (задачи не требуют высокого уровня навыков фотографии).

Что требуется:

ездить ежемесячно по стройкам ЖК г. Днепр и пригород (около 30 объектов в месяц) и красиво и качественно фотографировать новостройки с одних и тех же определенных ракурсов;

делать фотографии с помощью приложения;

после фотографирования отправлять отчеты о проделанной работе на почту.

Что предлагает работодатель:

удаленную работу на неполный день ( 4-5 часов в день );

); 5-6 рабочих дней занятости в месяц – только будние дни, когда работают отделы продаж застройщиков. После периода адаптации и более глубокого ознакомления с процессами работы рабочее время фактически может сократиться почти вдвое ;

– только будние дни, когда работают отделы продаж застройщиков. После периода адаптации и более глубокого ознакомления с процессами работы ; ЗП 3500-3600 грн + оплата проезда на общественном транспорте ;

; понятные инструкции, помощь менеджера.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинским студентам предлагают интересную вакансию за неплохие деньги.