Які статки були у Володимира Великого: вас здивує, скільки міг витрачати київський князь

Князь виділив десяту частину статків на зведення розкішного храму, запросивши іноземних майстрів

Володимир Великий, великий князь Київський, відомий своїми значними реформами та здобутками, які суттєво вплинули на розвиток Київської Русі. Одним із найвражаючих свідчень його багатства та влади є будівництво Десятинної церкви, одного з найперших кам'яних храмів Київської Русі.

Ця церква не тільки була символом християнізації Русі, але й свідчила про величезні фінансові ресурси Володимира Великого. Історик Олександр Алфьоров розповів, що багатства Володимира Великого змінили обличчя Київської Русі.

Будівництво Десятинної церкви

Десятинна церква була побудована протягом 989-996 років на території Київського дитинця. Назва церкви походить від того, що Володимир Великий виділив на її будівництво десяту частину своїх прибутків — десятину. Ця церква була не тільки місцем молитви, але й репрезентативним архітектурним шедевром, який демонстрував багатство та могутність Київської Русі. Для її будівництва були запрошені майстри з Греції, які оздобили церкву іконами, мозаїками та різьбленими мармуровими плитами, завдяки чому вона отримала назву "мармурової церкви".

Витрати Володимира Великого

Витрати на будівництво Десятинної церкви свідчать про те, що Володимир Великий мав значні фінансові ресурси. За сучасними мірками, будівництво двох найдорожчих будівель Східної Європи протягом одного року вказує на величезні статки князя. Ці витрати були можливі завдяки успішним військовим кампаніям, розширенню території Київської Русі та розвитку торгівлі. Володимир Великий приєднав до Київської Русі землі білих хорватів, дулібів, в'ятичів, ятвягів та радимичів, що суттєво збільшило його володіння та прибутки.

Фінансова реформа Володимира Великого

Іншим свідченням багатства Володимира Великого була його фінансова реформа. Він розпорядився карбувати золоті та срібні монети — златники та срібники. Златник важив 4,2 грама і був рівний по вартості візантійській номізмі та мусульманському динару. Ця реформа дозволила значно зміцнити економічне становище Київської Русі та забезпечила Володимиру Великому можливість здійснювати великі витрати на будівництво та інші проекти.

Прибутки Володимира Великого були величезними, що дозволяло йому здійснювати великі витрати на будівництво, військові кампанії та розвиток торгівлі. Десятинна церква залишається одним із найвражаючих свідчень його багатства та влади, демонструючи рівень розвитку Київської Русі під його правлінням. Завдяки своїм реформам та військовим успіхам, Володимир Великий закріпив своє місце в історії як один із найвпливовіших правителів Київської Русі.

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