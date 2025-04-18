Чаевые от иностранцев и жилье с едой: в Киеве ищут пенсионеров для интересной работы

Но чтобы устроиться на работу, нужно знать язык

Найти работу пенсионеру трудная задача. Но в Киеве туристическая компания объявила поиск экскурсовода.

Соответствующее объявление появилось на сайте с поиска работы. Заработная плата за неполную занятость составляет от 10000 до 30000 гривен.

От кандидатов требуется средний уровень английского языка и коммуникабельность. По словам работодателя, формальные оценки или сертификаты не являются определяющими, а знание языка будет оцениваться во время собеседования.

Надо проводить экскурсии по Киеву и предусмотрены однодневные туры в Ирпень, Бучу, Бородянку. Компания также организует длительные путешествия в Чернигов, Славутич, Чернобыльскую зону и города Припять.

Кандидат должен носить открытый характер, любить общаться с людьми разных культур и с увлечением рассказывать о Киеве и Украине. Опыт работы желателен, но не обязателен – компания предоставляет время для обучения. Наличие водительских прав и собственного автомобиля будет преимуществом.

Условия труда включают конкурентную ежедневную оплату, возможность получать чаевые от иностранных туристов, дополнительную компенсацию за однодневные туры и обеспечение проживанием и питанием во время многодневных туров за пределами Киева.

Ранее "Телеграф" писал, что активным пенсионерам предлагают заработок на грибах.