Заморозки та сніг накриють Україну. Де і коли погода зіпсується найбільше

Весняне тепло затримається ненадовго

Попри майже літнє тепло, яке синоптики прогнозують на другу декаду квітня, наприкінці місяця в Україну повернуться заморозки. Ба більше в деяких регіонах обіцяють сніг.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. Зазначається, що вже з понеділка, 28 квітня, Україну очікує зниження температури повітря та мороз.

За прогнозом синоптиків, протягом доби південні, східні та центральні області очікують опади. В цих регіонах зранку і майже до вечора можливий сніг, обіцяють до 10 мм. Але через відсутність морозу сніг одразу розтаватиме, що ускладнюватиме рух транспорту проїжджою частиною.

У понеділок, 28 квітня, на заході країни вдень термометр покаже до +6 градусів, окрім гірських регіонів, де очікується 0 градусів. На півночі та сході температура коливатиметься в межах +5 …+8 градусів. А от в центрі країни очікується 0 градусів. На півдні буде трохи тепліше — до +12 градусів.

Погода в Україні 28 квітня

Де сніжитиме 28 квітня

Сніг синоптики прогнозують на заході та в центрі країни. Проте епіцентр снігопаду припаде на Дніпропетровську, Кіровоградську та частково Запорізьку, Миколаївську області. На сході країни синоптики обіцяють сильні дощі, але без снігу. Пориви вітру протягом 28 квітня сягатимуть до 20 м/с.

Погода в Україні 28 квітня

Раніше "Телеграф" розповідав, що один з регіонів України раптово накрив град.