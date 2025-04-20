Предыдущее отношение Бернса к Украине больше не актуально

Духовный советник Дональда Трампа Марк Бернс ранее был склонен верить в распространяющиеся в США фейковые нарративы об Украине. Однако после личных поездок в пострадавшие от войны регионы страны он резко изменил свое мнение.

Как сообщает "Телеграф", до посещения Украины пастор воспринимал государство через СМИ. Они в свою очередь описывали ее как место, где "властвует неонацизм, расизм, антиклерикализм и коррупция". Эти стереотипы, по его мнению, были тщательно продвинуты, поэтому Бернс был убежден, что украинцы поддерживают эти черты.

Однако когда духовный советник Трампа сам побывал на месте и увидел реальную ситуацию, то кардинально изменил свое отношение. Во время пребывания в Украине он встретился с местными солдатами, которые оказались людьми, просто стремившимися защитить свою страну от агрессии России.

"Солдаты, находящиеся на фронте, сказали мне: "Нам не нужны американские деньги. Мы просто хотим оружие, чтобы защитить себя. Мы сами купим оружие, но мы просто хотим иметь возможность защищать себя. Но важнее оружия мы хотим мира"", — поделился Марк Бернс.

Американец подчеркнул, что его предыдущее отношение к Украине, сформированное из-за пропаганды и фейковых новостей, больше не актуально. После увиденного он понял, что украинцы — это народ, который стремится к миру и пытается оградить свою землю от оккупации, а не "расисты" или "неонацисты", как их часто описывают в пропагандистских новостях.

"Очень легко выступать против поддержки Украины, когда тебе кажется, что украинцы не позволяют свободу вероисповедания или поддерживают антисемитизм. Мне нужно было увидеть реальную ситуацию своими глазами", — напоследок добавил Бернс.

Ранее "Телеграф" сообщал, что личный духовный советник Трампа приехал в Украину. Бернса с пустыми руками с форума не отпустили и подарили презент.