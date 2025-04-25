Андріївську церкву у Києві тричі рятували від руйнування: у всьому винен "небесний вогонь"

Андріївська церква, архітектурний символ київського бароко, могла бути назавжди знищена. І ось чому

Ми знаємо Андріївську церкву у Києві як архітектурний шедевр бароко. Але мало кому відомо, що її могли б і не зберегти до наших днів – святиня мала усі шанси просто згоріти.

Адже протягом своєї історії вона неодноразово зазнавала ударів блискавок. Ці події залишили помітний слід у долі храму та породили безліч легенд та історичних оповідань.

Три удари блискавки до Андріївської церкви.

За історичними свідченнями, блискавка тричі вражала Андріївську церкву. Найсильніший і документально зафіксований удар стався 22 квітня 1892 року. Цього дня потужний розряд блискавки пробив дах храму, викликавши іскри, що обпалили позолоту куполів та обвалили тинькування на вікнах. За словами очевидців, усередині в момент удару був псаломник, який ледь не загинув від удару електрики. Ця подія стала однією з найдраматичніших в історії церкви та надовго запам’яталася киянам.

Блискавки як частина легенд

Удари блискавок у церкву сприймалися не тільки як природні катаклізми, а і як знаки згори. У народних переказах блискавка символізувала божественний гнів або випробування, через яке храм і його парафіяни мали пройти. Ці історії передавалися з покоління в покоління, посилюючи містичну ауру Андріївської церкви.

Чому блискавки так часто били в Андріївську церкву

Високе розташування Андріївської церкви на Андріївському узвозі, на пагорбі, робить її природною "мішенню" для блискавок. Куполи, вкриті позолотою і металевими елементами, відмінно проводять електрику, що збільшує ризик потрапляння розрядів у будівлю. У XVIII-XIX століттях, коли не було сучасних систем блискавкозахисту, удари блискавок часто призводили до серйозних пошкоджень храмів.

Наслідки ударів та заходи захисту

Кожен удар блискавки завдавав відчутної шкоди: обгорілі куполи, обвалене тинькування, пошкоджені вікна та внутрішнє оздоблення. Після кожного такого інциденту доводилося проводити ремонт, відновлювати позолоту і зміцнювати конструкцію. Згодом в Андріївській церкві встановили блискавкозахисні пристрої, щоб запобігти повторним пошкодженням.

Блискавки в історії навколишніх храмів

Цікаво, що блискавки не щадили й інші святині на околицях Києва. Відомо, що в селі Жуляни, неподалік від столиці, 1859 року блискавка зруйнувала місцеву церкву разом із дзвіницею та церковним майном. Історик Лаврентій Похилевич писав, що цей удар був не першим: за рік до цього в ту ж церкву вже потрапляла блискавка, а за розповідями селян ще раніше на тому ж місці згоріла хата, яка постраждала від удару блискавки.

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