Пожежі та постраждалі: у Кам'янському на Дніпропетровщині "шахед" вдарив у багатоповерхівку

Внаслідок російського удару постраждали троє людей, в тому числі дитина

Російські ударні безпілотники вночі налетіли на місто Кам'янське у Дніпропетровській області. Мішенню росіян знову стало цивільне населення, зокрема один ворожий безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку, є постраждалі.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, внаслідок удару росіян у багатоповерховому житловому будинку сталася пожежа.

"Кам'янське. Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру. Ворожий безпілотник поцілив у житлову девʼятиповерхівку. Горять квартири. Всі служби на місцях. Попередньо, є 3 постраждалі. Серед них — дитина", – написав він.

Про загиблих наразі не повідомлялося. Голова ОВА пообіцяв надати детальніші підсумки російської атаки по цивільних вже вранці.

Зазначимо, російські окупанти останнім часом цілеспрямовано б'ють по житлових багатоповерхівках. Так, в ніч з 25 на 26 квітня окупанти вдарили безпілотником по п'ятиповерховому будинку в Павлограді на Дніпропетровщині, тоді були руйнування, постраждалі та загиблі.

24 квітня Росія масовано атакувала Україну з використанням безпілотників, крилатих та балістичних ракет. РФ спричинила багато жертв внаслідок атаки. Найбільше людей загинуло у Києві, де балістична ракета росіян влучила у багатоповерховий будинок. Загалом у столиці через цей російський теракт загинуло 12 осіб.