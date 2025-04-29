Кого из мужчин после 50 призовут на службу. Адвокат дал ответ

Если у мужчины, которому за 50 лет, в заключении ВВК есть 1 или 2 категория "Б" или дефицитная специальность, то его могут мобилизовать в 2025

Мужчины старше 50 лет подлежат мобилизации в Украине во время военного положения. Есть определенные основания, когда их точно призовут на военную службу.

Мобилизовать могут любого военнообязанного за 50 лет, если у него нет отсрочки, а также если у него есть дефицитная специальность. Об этом рассказал адвокат, эксдепутат Киевоблсовета Роман Симутин для "УНИАН".

Однако с низким шансом могут мобилизовать мужчин за 50 лет, которые имеют 3 или 4 категории "Б" непригодности к службе, то есть они могут служить только в территориальном центре комплектования, частях обеспечения, военных вузах, учебных центрах, в логистике, оперативном обеспечении, связи, охране, медподразделениях.

Он объясняет, что такие лица, как правило, имеют грыжу, подагру, проблемы с сердцем и еще какие-то тяжелые заболевания, то есть относятся к категории "Б", поэтому не могут служить полноценно и их отправляют из воинских частей.

В то же время, если человек имеет заключение военно-врачебной комиссии, где есть только 1 или 2 категории "Б", тогда он точно пойдет служить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда боевая повестка в Украине будет считаться врученной.