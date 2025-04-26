Остаточно став на бік Кремля? Трамп вимагає визнати Крим російським та погрожує вийти з переговорів

Трамп дуже самовпевнено вважає, що у Зеленського нібито "немає реального вибору"

Президент США Дональд Трамп планує жорстко тиснути на Київ, щоб змусити президента України Володимира Зеленського прийняти умови, за яких Росія збереже контроль над окупованими українськими територіями. Таким чином, американський президент намагатиметься просувати російські інтереси.

Про це пише видання The Times із посиланням на джерела, які наближені до любителя російської пропаганди, так званого "спецпредставника" Трампа, Стіва Віткоффа. Співрозмовники підтвердили виданню, що "позиція буквально висічена на камені" – Трамп зробить все, щоб Кремль залишив за собою захоплені українські землі, насамперед Крим.

Трамп планує активно та жорстко тиснути на Україну, щоб змусити Зеленського врешті-решт прийняти умови цього "примусового миру". Трамп дуже самовпевнено вважає, що у Зеленського нібито "немає реального вибору", тому він повинен прийняти умови, які містяться в угоді, запропонованій Віткоффом.

"Трамп погрожує вийти з мирного процесу наступного тижня, якщо не буде досягнуто угоди", – додає видання із посиланням на обізнане джерело.

Нагадаємо, що у своєму новому інтерв'ю Трамп заявив, що задля укладення миру з Росією Україна має погодиться на певні поступки. Зокрема, що Крим залишиться російським, а Україна не вступить у НАТО. На думку Трампа, якби Київ "не заговорив" про членство в Альянсі повномасштабного вторгнення взагалі б не було.

Після цього в Україні відреагували на заяви Трампа та назвали три принципові позиції. Україна ніколи не визнає будь-які свої території російськими, Україна не погодиться на обмеження армії, Україна не дозволить будь-якій третій країні накладати вето на її вступ до ЄС та НАТО. Те ж саме спеціально для Трампа під час спілкування із журналістами повторив президент Зеленський: за його словами, Україна не може відмовитися від окупованих територій, а вступ України до НАТО залежить не від бажань Кремля.

Зазначимо, на Заході вважають, що Путін переграє адміністрацію Трампа на переговорах щодо України. Якщо йому вдасться досягти успіху, це може приректи світ на повторення "Мюнхена 1938". Дональд Трамп відновив тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той прийняв мирний план, запропонований США, який зокрема включає визнання анексії Криму Росією, але не передбачає жодних поступок для президента Росії Володимира Путіна. Кремлю цей план подобається – російський міністр закордонних справ Лавров аж розсипався у похвалі Трампу.