Российский БПЛА убил 12-летнюю отличницу на Днепропетровщине (фото)
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Девочка умерла по дороге в больницу
В Самаровском районе Днепропетровской области в результате атаки вражеского БПЛА погибла 12-летняя девочка. Ею оказалась Титаренко Маргарита Викторовна.
Об этом сообщает один из местных Telegram-каналов. Отмечается, что девочка росла талантливым ребенком.
Как стало известно, Маргарита была победительницей творческих конкурсов и предметных олимпиад, активной участницей мероприятий в здании культуры.
Наша редакция приносит искренние соболезнования семье погибшего ребенка.
Детали трагедии
В ночь на 29 апреля армия страны-агрессора России атаковала беспилотниками Днепропетровскую область.
Вражеская атака привела к трагедии. В Губиниской общине Самаровского района погибла 12-летняя девочка. Пострадали девочка 6 лет и двое взрослых. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Местные жители самостоятельно вытащили одного ребенка, однако девочка 2012 года рождения, к сожалению, умерла по дороге в больницу. Еще одну девочку, 2019 года рождения, нашли спасатели и передали медикам", – рассказали в ГСЧС.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 25 апреля россияне атаковали Павлоград Днепропетровской области. В результате удара есть погибшие и раненые, в том числе тяжелые. Известно, что среди погибших есть ребенок.