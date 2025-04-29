Российский БПЛА убил 12-летнюю отличницу на Днепропетровщине (фото)

Девочка умерла по дороге в больницу

В Самаровском районе Днепропетровской области в результате атаки вражеского БПЛА погибла 12-летняя девочка. Ею оказалась Титаренко Маргарита Викторовна.

Об этом сообщает один из местных Telegram-каналов. Отмечается, что девочка росла талантливым ребенком.

Как стало известно, Маргарита была победительницей творческих конкурсов и предметных олимпиад, активной участницей мероприятий в здании культуры.

Наша редакция приносит искренние соболезнования семье погибшего ребенка.

Титаренко Маргарита. Фото: Новік Now

Детали трагедии

В ночь на 29 апреля армия страны-агрессора России атаковала беспилотниками Днепропетровскую область.

Вражеская атака привела к трагедии. В Губиниской общине Самаровского района погибла 12-летняя девочка. Пострадали девочка 6 лет и двое взрослых. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Местные жители самостоятельно вытащили одного ребенка, однако девочка 2012 года рождения, к сожалению, умерла по дороге в больницу. Еще одну девочку, 2019 года рождения, нашли спасатели и передали медикам", – рассказали в ГСЧС.

Разбор завалов после таки БПЛА. Фото: ГСЧС Украины

Разбор завалов после таки БПЛА. Фото: Днепропетровская ОВА

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 25 апреля россияне атаковали Павлоград Днепропетровской области. В результате удара есть погибшие и раненые, в том числе тяжелые. Известно, что среди погибших есть ребенок.