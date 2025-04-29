Які товари на маркетплейсах можна купити зі знижкою у 30 тисяч: зібрали 5 найкращих пропозицій

Які товари в Україні продають з величезними знижками

Нові покупки завжди тішать око, особливо коли вдається зекономити пристойну суму. Кожен з нас любить вдалий шопінг, а з хорошими знижками він стає вдвічі приємнішим.

"Телеграф" проаналізував пропозиції і зібрав п'ять цікавих товарів, які можна придбати за зниженою ціною на сайті Rozetka.

Набір електричних зубних щіток. Ціна: 1 299 замість 2 499 грн

За таку суму зазвичай можна придбати лише одну якісну електричну щітку, тоді як цей набір дозволяє потурбуватися одразу про себе та свою другу половинку. У комплекті багато змінних насадок.

Газонокосарка Bosch. Ціна 5 699 замість 9 228 грн (знижка 38%)

Весна весною, а господарські турботи ніхто не скасовував. Трава росте шаленими темпами, тому надійна газонокосарка від відомого німецького бренду стане незамінним помічником у догляді за присадибною ділянкою та значно полегшить роботу в садку.

Кавомашина SIEMENS. Ціна — 13 999 замість 30 199 грн (знижка 54%)

Свіжозварена кава щоранку — це не лише приємний ритуал, але й заряд енергії на весь день. А знижка понад 16 000 гривень робить цю пропозицію особливо привабливою.

Мангал-гриль барбекю Vesuvi. Ціна: 6 999 замість 9 000 грн (знижка 22%)

Теплі весняні дні — ідеальний час для відпочинку на природі та смачних шашликів. Якісний мангал від українського виробника забезпечить комфортне приготування м'яса та овочів на вогні. А якщо його можна купити зі знижкою в 2 тисячі, це особливо приємно.

Зарядна станція Fossibot. Ціна — 28 990 замість 58 490 грн (знижка 50%)

Попри відносне потепління, ніхто не може гарантувати, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру припиняться. До того ж, влітку АЕС можуть зупинятися на планові ремонти, що призводить до можливих відключень електроенергії, як це було влітку 2024 року. Потужна зарядна станція на 2048 Вт-год з можливістю живлення різноманітних приладів стане надійною альтернативою у випадку блекауту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, де можна значно зекономити на хлібі. У деяких українських магазинах найдешевший хліб коштує не менше 20 грн, але є мережі, які пропонують більш вигідні товари