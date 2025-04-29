Какие товары на маркетплейсах можно купить со скидкой в 30 тысяч: собрали 5 лучших предложений

Какие товары в Украине продают с огромными скидками

Новые покупки всегда радуют глаз, особенно когда удается сэкономить приличную сумму. Каждый из нас любит удачный шоппинг, а с хорошими скидками он становится вдвойне приятнее.

"Телеграф" проанализировал предложения и собрал пять интересных товаров, которые можно приобрести по сниженной цене на сайте Rozetka.

Набор электрических зубных щеток. Цена: 1 299 вместо 2 499 грн

За такую сумму обычно можно приобрести только одну качественную электрическую щетку, тогда как этот набор позволяет позаботиться о себе и своей второй половинке. В комплекте много сменных насадок.

Газонокосилка Bosch. Цена 5 699 вместо 9 228 грн (скидка 38%)

Весной весной, а хозяйственные заботы никто не отменял. Трава растет бешеными темпами, поэтому надежная газонокосилка от известного немецкого бренда станет незаменимым помощником по уходу за приусадебным участком и значительно облегчит работу в саду.

Кофемашина SIEMENS. Цена — 13 999 вместо 30 199 грн (скидка 54%)

Свежесваренный кофе каждое утро – это не только приятный ритуал, но и заряд энергии на весь день. А скидка более 16 000 гривен делает это предложение особенно привлекательным.

Мангал-гриль барбекю Vesuvi. Цена: 6 999 вместо 9 000 грн (скидка 22%)

Теплые весенние дни – идеальное время для отдыха на природе и вкусных шашлыков. Качественный мангал от украинского производителя обеспечит удобное приготовление мяса и овощей на огне. А если его можно купить со скидкой в 2 тысячи, это особенно приятно.

Зарядная станция Fossibot. Цена — 28 990 вместо 58 490 грн (скидка 50%)

Несмотря на относительное потепление, никто не может гарантировать, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру прекратятся. К тому же, летом АЭС могут останавливаться на плановых ремонтах, что приводит к возможным отключениям электроэнергии, как это было летом 2024 года. Мощная зарядная станция на 2048 Вт-ч с возможностью питания различных устройств станет надежной альтернативой в случае блекаута.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, где можно значительно сэкономить на хлебе. В некоторых украинских магазинах самый дешевый хлеб стоит не менее 20 грн, но есть сети, предлагающие более выгодные товары