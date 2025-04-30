"Карты, ряса, два ствола": видео, где необычная троица толкает авто, стало хитом соцсетей

В сети назвали, кого не хватает для "полной картины"

В Киеве на видео сняли необычный инцидент. Священник, полицейский и мужчина в черном, которого в комментариях почему-то назвали "барыгой", вместе толкали внедорожник Toyota Land Cruiser.

Кадры курьезного события попали в местный телеграм-канал. Очевидцы происшествия шутят, что все выглядело настолько абсурдно, что можно было бы подумать, что на глазах у прохожих снимают трейлер нового голливудского боевика.

Что именно произошло с автомобилем, неизвестно — предполагают, что внедорожник просто заглох посреди дороги. Но столь необычная "команда поддержки" вызвала бурную реакцию в сети. Видео момента уже разлетается по интернету.

Видео с телеграм-канала "Правый Берег Киев"

В комментариях люди шутили, что для "полной картины" не хватает только куртизанки.

Много реакций собрал остроумный комментарий с надписью: "Карты, ряса, два ствола".

Остальные пользователи сети возмутились реакцией других. Комментаторы не усмотрели ничего смешного и необычного в ситуации, которая сложилась на дороге.

"Убирают поломанное авто с проезжей части… Что здесь плохого? Удивляет ли, что люди пришли на помощь?", – прокомментировала одна из подписчиков канала.

Ранее "Телеграф" писал, что в метро Киева заметили "снайпера". Он обратил на себя внимание не только пассажиров вагона, но и тысячи пользователей в соцсетях.