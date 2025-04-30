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Втратив руки та око на фронті. Пілот дронів та журналіст потребує допомоги на протезування

Автор
Олена Руденко
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Автор
Захисник отримав важкі поранення
Захисник отримав важкі поранення

Родина звернулася за підтримкою

Український журналіст Назар Бокій отримав важкі поранення на війні. Пілот FPV-дронів втратив обидві руки та око, перебуває в реанімації та потребує допомоги.

Дружина захисника, Валентина Гембарська, звернулася за підтримкою. Попереду у Назара — важкий шлях відновлення та протезування. Це вимагає значних коштів.

Валентина наголосила, що родина не потребує жалості, а лише підтримки. Також вона додала до публікації лист Назара, який він написав після поранення, у реанімації.

"За три роки на війні я пережив багато і виходив цілим та неушкодженим. Але крайній раз — не пощастило. Ворожий дрон забрав у мене руки та одне око. За останню добу отримав багато запитів. Всі хочуть допомогти. Поки я знаходжусь в реанімації в лікарні в Києві. Витрати на моє лікування та протезування має покрити держава, але нехай цей збір стане моєю подушкою безпеки. Якщо ці кошти не знадобляться — ми їх залучимо на інші благодійні проєкти", — написав журналіст.

Збір на одужання для Бокія Назара

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Як повідомляв "Телеграф", у лютому до України повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні. Журналістка зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованих територіях.

Теги:
#Збір #Поранення #Протезування #Назар Бокій