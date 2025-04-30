Втратив руки та око на фронті. Пілот дронів та журналіст потребує допомоги на протезування
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Родина звернулася за підтримкою
Український журналіст Назар Бокій отримав важкі поранення на війні. Пілот FPV-дронів втратив обидві руки та око, перебуває в реанімації та потребує допомоги.
Дружина захисника, Валентина Гембарська, звернулася за підтримкою. Попереду у Назара — важкий шлях відновлення та протезування. Це вимагає значних коштів.
Валентина наголосила, що родина не потребує жалості, а лише підтримки. Також вона додала до публікації лист Назара, який він написав після поранення, у реанімації.
"За три роки на війні я пережив багато і виходив цілим та неушкодженим. Але крайній раз — не пощастило. Ворожий дрон забрав у мене руки та одне око. За останню добу отримав багато запитів. Всі хочуть допомогти. Поки я знаходжусь в реанімації в лікарні в Києві. Витрати на моє лікування та протезування має покрити держава, але нехай цей збір стане моєю подушкою безпеки. Якщо ці кошти не знадобляться — ми їх залучимо на інші благодійні проєкти", — написав журналіст.
Збір на одужання для Бокія Назара
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