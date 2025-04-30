Укр

Потерял руки и глаз на фронте. Пилот дронов и журналист нуждается в помощи на протезирование

Автор
Елена Руденко
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Автор
Защитник получил тяжелые ранения
Защитник получил тяжелые ранения

Семья обращается за поддержкой

Украинский журналист Назар Бокий получил тяжелые ранения на войне. Пилот FPV-дронов потерял обе руки и глаз, находится в реанимации и нуждается в помощи.

Жена защитника, Валентина Гембарская, обратилась за поддержкой. Впереди у Назара — трудный путь восстановления и протезирования. Это требует значительных средств.

Валентина подчеркнула, что семья не нуждается в жалости, а только в поддержке. Также она добавила к публикации письмо Назара, которое он написал после ранения, в реанимации.

"За три года на войне я пережил много и выходил целым и невредимым. Но крайний раз — не повезло. Вражеский дрон забрал у меня руки и один глаз. За последние сутки получил много запросов. Все хотят помочь. Пока я нахожусь в реанимации в больнице в Киеве. Расходы на мое лечение и протезирование должно возместить государство, но пусть этот сбор станет моей подушкой безопасности. Если эти средства не понадобятся – мы их привлечем на другие благотворительные проекты", – написал журналист.

Сбор на выздоровление для Бокия Назара

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Как сообщал "Телеграф", в феврале в Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену. Журналистка исчезла 3 августа 2023 года на временно оккупированных территориях.

Теги:
#Сбор #Ранение #Протезирование #Назар Бокий