Над Чорним морем вперше помітили рідкісний літак-розвідник (карта)

Літак цього типу у цьому регіоні відзначається вперше

Над Чорним морем було зафіксовано загадковий і рідкісний літак-розвішок. Його виліт був здійснений з авіабази Отопені, Румунія.

Про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер", посилаючись на дані сайту Flightradar24. Йдеться про літак радіоелектронної розвідки SAAB 340B компанії CAE Aviation (Канада), бортовий номер N441FF. Зазначається, що літак цього типу в цьому регіоні фіксується вперше.

"У повітряному просторі над морем біля берегів Румунії барражує літак радіоелектронної розвідки SAAB 340B.

Проводиться розвідка ситуації на фронтах України, території півострова Крим та акваторії Чорного моря. Літак цього типу в цьому регіоні відзначається вперше", — йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного російського вторгнення повітряний простір над Україною закрито. При цьому моніторингові сервіси неодноразово фіксували пасажирські літаки над різними українськими областями.

Нерідко траплялися випадки, коли, наприклад, над Україною фіксували літаки. Але причина такого явища була у передачі спотворених даних про місцезнаходження літака, збоях у роботі наземних приймальних станцій, перешкодах у роботі GPS, активному використанні РЕБ або проблемах обробки даних у сервісі Flightradar.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що незвичайний пасажирський літак був помічений у небі над Львовом, а його рейс мав незвичайну назву — "WELCOME" ("Ласкаво просимо").