Над Черным морем впервые заметили редкий самолет-разведчик (карта)

Самолет этого типа в данном регионе отмечается впервые

Над Черным морем был зафиксирован загадочный и редкий самолет-развечик. Его вылет был совершен с авиабазы Отопени, Румыния.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер", ссылаясь на данные сайта Flightradar24. Речь идет о самолете радиоэлектронной разведки SAAB 340B компании CAE Aviation (Канада), бортовой номер N441FF. Отмечается, что самолет данного типа в этом регионе фиксируется впервые.

"В воздушном пространстве над морем у берегов Румынии барражирует самолет радиоэлектронной разведки SAAB 340B.

Производится разведка ситуации на фронтах Украины, территории полуострова Крым и акватории Черного моря. Самолет этого типа в данном регионе отмечается впервые", — говорится в сообщении.

С начала полномасштабного российского вторжения воздушное пространство над Украиной закрыто. При этом, мониторинговые сервисы неоднократно фиксировали пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Нередко бывали случаи, когда, к примеру, над Украиной фиксировали самолеты. Но причина такого явления была в передаче искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что необычный пассажирский самолет был замечен в небе над Львовом, а его рейс имел необычное название — "WELCOME" ("Добро пожаловать").