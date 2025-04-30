Чому "шахеди" стали небезпечнішими, скільки вони коштують і де наша відповідь

"Шахед" — це примітивна конструкція, але...

Російські атаки "шахедами" останнім часом стали все більш руйнівними та масовими, а українській ППО, ймовірно, стало все складніше з ними справлятися. Згідно з підрахунками експертів, у деяких випадках ефективність збиття цієї цілі нібито може падати аж до 60 відсотків.

У зв’язку з цим "Телеграф" вирішив поцікавитися в авіаційного експерта Костянтина Криволапа про те, чому так відбувається, скільки коштують "шахеди" і де наша відповідь у вигляді аналогічних дронів.

Скільки коштують "шахеди"

Недешеве "задоволення"

Криволап не згоден з оцінкою вартості "шахедів", яка раніше з’являлася в мережі. Мовляв, один "шахед" коштує всього близько 20 тисяч доларів. До речі, у відкритих джерелах, наприклад, у Вікіпедії, досі фігурують такі цифри.

"Я дуже дивувався, бо двигун лише там десь тягне 12-15 тисяч на такий літак", — каже експерт.

За його словами, згідно з однією з останніх оцінок вартості "шахедів", зараз, коли росіяни перейшли на китайські комплектуючі, вартість одного такого дрона може варіюватися від 150 до 180 тисяч доларів.

"Залежно від кількості антен, походження контролерів, плат і т.д. Це російська збірка. І ця ціна більш-менш збігається з тою, що з’являлася в іранському контракті", — пояснює Криволап.

Зазначимо, що 2024 році група хакерів Prana Network заявила, що зламала поштові сервери іранської компанії IRGC Sahara Thunder, на яких знаходився масив даних про виробництво ударних безпілотників Shahed-136 для Росії. Стверджувалося, що один іранський "шахед" коштував Росії 193 тисячі доларів (за умови гуртової купівлі від 6 тисяч одиниць).

Де українські "шахеди"

На думку Криволапа, створювати аналоги "шахедів" Україні не варто.

"У чому їхня перевага? Що в них є унікального чи фантастичного? Звичайна схема літаючого крила. Ці два кілі, які дають йому вертикальну стабільність, вони такі, на мою думку, трохи недолугі. Цей дрон не маневровий. Ось він встав і тупо летить. Дуже примітивна конструкція", — коментує експерт.

Чому стало складніше

"Росіяни розвиваються, а ми стоїмо"

Криволап вважає, що вся історія з "шахедними" атаками працює в першу чергу за рахунок великого обсягу виробництва. Крім того, ворог покращує тактику застосування, а також характеристики своїх дронів.

У приклад він навів наліт на Дніпро 29 квітня. Згідно з підрахунками Криволапа, ефективність збиття "шахедів" у цьому конкретному випадку нібито могла впасти аж до 60 відсотків.

"Ми звикли до того, що "шахеди" збуваються з ймовірністю 100%, 95%, 90%, а тут 64%. Що трапилося? Тому що росіяни покращують свої тактики, покращують досить незначні характеристики. Наприклад, ворог збільшив кількість антен Комета-М з 4 до 8. Тепер дрони не так зараз ефективно глушаться", — зазначив він.

Зазначимо, що за офіційними даними, українська ППО в ніч проти 29 квітня збила 50 "шахедів". 22 дрони-імітатори локаційно втрачено. Загалом в атаці брало участь 108 ударних дронів.

Росіяни навчилися протидіяти мобільним групам ППО

"Тобто росіяни потроху розвивалися, а ми стояли, дивилися, як вони розвиваються. І зараз, коли летить "шахед" на висоті 50-100 метрів, наших мобільних груп або взагалі там немає, або вони його не бачать — у них нічого немає. У них немає радарних систем, у них немає систем, які дозволяли б виявляти, прогнозувати їх у конкретних місцях.

А де вони стояли, там вони й стоять ці наші мобільні вогневі групи. Вони вже там розуміють, що тут найкраще стояти. Ось тут його більше бачитимемо. Тобто вони з мобільних груп перетворилися, по суті, на стаціонарні. Ми не маємо повної картини про те, де ці "шахеди" йдуть", — вважає Криволап.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дрони атакували завод із виробництва "шахедів" у Росії.