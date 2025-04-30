Почему "шахеды" стали опаснее, сколько они стоят и где наш ответ

"Шахед" — это примитивная конструкция, но…

Российские атаки "шахедами" в последнее время стали все более разрушительными и массовыми, а украинской ПВО, видимо, стало все сложнее с ними справляться. Согласно подсчетам экспертов, в некоторых случаях эффективность сбития данных целей якобы может падать вплоть до 60 процентов.

В связи с этим "Телеграф" решил поинтересоваться у авиационного эксперта Константина Криволапа о том, почему так происходит, сколько стоят "шахеды" и где наша "ответка" в виде аналогичных дронов.

Сколько стоят "шахеды"

Недешевое "удовольствие"

Криволап не согласен с оценкой стоимости "шахедов", которая ранее появлялась в сети. Дескать, один "шахед" стоит всего около 20 тысяч долларов. К слову, в открытых источниках, например в Википедии, до сих пор фигурируют такие цифры.

"Я очень удивлялся, потому что двигатель только там где-то тянет 12-15 тысяч на такой самолет", — говорит эксперт.

По его словам, согласно одной из последних оценок стоимости "шахедов", сейчас, когда россияне перешли на китайские комплектующие, стоимость одного такого дрона может варьироваться от 150 до 180 тысяч долларов.

"В зависимости от количества антенн, происхождения контроллеров, плат и т.д. Это российская сборка. И эта цена более-менее совпадает с появлявшейся в иранском контракте", — объясняет Криволап.

Отметим, что в 2024 году группа хакеров Prana Network заявила, что взломала почтовые серверы иранской компании IRGC Sahara Thunder, на которых находился массив данных о производстве ударных беспилотников Shahed-136 для России. Утверждалось, что один иранский "шахед" обходился России в 193 тысячи долларов (при условии оптовой покупки от 6 тысяч единиц).

Где украинские "шахеды"

По мнению Криволапа, создавать аналоги "шахедов" Украине не стоит.

"В чем их преимущество? Что в них есть уникального или фантастического? Обычная схема летающего крыла. Эти два киля, которые дают ему вертикальную стабильность, они такие, по моему мнению, немного бестолковые. Этот дрон не маневренный. Вот он встал и тупо летит. Очень примитивная конструкция", — комментирует эксперт.

Почему стало сложнее

"Россияне развиваются, а мы стоим"

Криволап считает, что вся история с "шахедными" атаками работает в первую очередь за счет большого объема производства. Кроме того, враг улучшает тактику применения, а также характеристики своих дронов.

В пример он привел налет на Днепр 29 апреля. Согласно подсчетам Криволапа, эффективность сбития "шахедов" в этом конкретном случае якобы могла упасть аж до 60 процентов.

"Мы привыкли к тому, что "шахеды" сбываются с вероятностью 100%, 95%, 90%, а здесь 64%. Что случилось? Потому что россияне улучшают свои тактики, улучшают достаточно незначительные характеристики. Например, враг увеличил количество антенн Комета-М с 4 до 8. Теперь дроны не так сейчас эффективно глушатся", — отметил он.

Отметим, что по официальным данным, украинская ПВО в ночь на 29 апреля сбила 50 "шахедов". 22 дрона-имитатора локационно потеряны. Всего в атаке участвовало 108 ударных дронов.

Россияне научились противодействовать мобильным группам ПВО

"То есть россияне понемногу развивались, а мы стояли, смотрели, как они развиваются. И сейчас, когда летит "шахед" на высоте 50-100 метров, наших мобильных групп или вообще там нет, или они его не видят — у них ничего нет. У них нет радарных систем, у них нет систем, которые позволяли бы обнаруживать эти дроны на больших расстояниях, прогнозировать траекторию, встречать их в конкретных местах.

А где они стояли, там они и стоят эти наши мобильные огневые группы. Они уже там понимают, что здесь лучше стоять. Вот здесь его будем больше видеть. То есть они из мобильных групп превратились, по сути, в стационарные. У нас нет полной картины о том, где эти "шахеды" идут", — считает Криволап.

Напомним, ранее мы писали о том, что дроны атаковали завод по производству "шахедов" в России.