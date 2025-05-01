"Сезон дощів" наближається: які українські області заллє першими

Погода в Україні сухою буде недовго

В Україні перші два дні травня будуть відносно прохолодними із мінливою хмарністю. Проте після цього стовпчики термометрів трохи піднімуться, хоча картину зіпсують рясні опади.

Про це "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у центральних та північних областях 3 та 4 травня можливі не лише дощі, а й град зі шквальними поривами вітру.

5 та 6 травня опади випадуть по всій території України, крім крайнього півдня. Суха погода знову повернеться лише до 9 травня. Найсильніші дощі у першій декаді травня варто чекати у Карпатах та на північному сході України.

Найбільш високі показники на стовпчиках термометрів фіксуватимуться у південних, східних та південно-західних областях. У середньому нічна температура коливатиметься в діапазоні +7…+13 °С, вдень +16…+22 °С; на Одещині в період з 4 по 6 травня може бути +23…+28 °С.

Погода 3 травня

Погода 4 травня

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що в ніч на 2 травня в Україні варто очікувати на заморозки. Однак вони будуть останніми цього сезону. Втім, сильний вітер може наздогнати прохолоди навіть у денний час.