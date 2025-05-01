День Єремія 2025: що не можна робити, аби не стати бідним
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У народі свято називали День Єремія
У четвер, 1 травня, за новим стилем, віряни вшановують святого пророка Єремії. Також у цей день відзначають День праці, який не має нічого спільного з радянським "Мир! Труд! Май!"
Єремія жив за 600 років до нашої ери біля Єрусалима. Бог обрав Єремія пророком, і він передбачив рабство юдеїв у вавилонського царя. Чоловік закликав їх припинити ідолопоклонство та навернутися до християнської віри. Однак євреї не послухали Єремія, втекли до Єгипту та забрали його з собою.
Згодом сталося так, як передбачав Єремія: вавилонці захопили Єрусалим і взяли євреїв у рабство. За пророцтво чоловіка катували, принижували та згодом вбили.
Традиції та прикмети 1 травня
У народі 1 травня був День Єремія або ж Яремин день. Вважалось, що у цей день природа прокидається від зими та остаточно настає весна: квітнуть дерева, трави, кущі. Молодь водила хороводи та співала пісні.
- Тепла погода у цей день — будуть хороші жнива.
- Побачили багато комах — буде хороша погода та великий урожай фруктів.
- Падає дощ — літо буде холодним.
- Дує сильний вітер — очікуйте гради та блискавки найближчим часом.
Що не можна робити 1 травня
- Не варто важко працювати, особливо на землі, бо урожаю не буде.
- Не можна відмовляти, коли комусь потрібна допомога. Це може спричинити бідність.
- Заборонено пліткувати, робити підлість, обговорювати когось.
Іменини 1 травня
День ангела у цей день відзначають Ігнатій, Макарій, Тамара.
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