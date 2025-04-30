Травень на порозі: антициклон принесе стабільність, а далі — дощі та грози

3 і 4 травня в деяких областях очікується нестійка погода

В останні кілька днів на території України встановилася комфортна і спокійна погода під впливом області підвищеного атмосферного тиску. Температура повітря відповідає кліматичній нормі і тільки в південних областях залишається нижчою за норму на 1-3 °С.

Як розповів у коментарі "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кибальчич, у перші дні травня погодні умови над центральною та східною Європою, зокрема й над Україною, визначатиме антициклон і гребінь високого тиску. Тому сильних опадів не передбачається, але температура вночі знову відчутно знизиться, місцями аж до заморозків. Вдень за рахунок малохмарного неба повітря прогріватиметься до комфортних показників.

Уже з 3 травня на тлі зниження атмосферного тиску погода почне змінюватися. Із західної Європи до нас прийде більш нестійка і волога повітряна маса, яка пануватиме аж до кінця першої декади місяця. Тому по всій території України варто чекати дощів, місцями з грозами та поривчастим вітром. Температурний фон очікується нерівномірним — у південних і східних регіонах буде тепліше, а в північних і західних областях очікується відносно прохолодна і хмарна погода.

У четвер і п'ятницю, 1-2 травня, в Україні опадів не прогнозується. Лише в західних і північно-східних областях місцями пройде невеликий дощ. Температура повітря в зазначені дні вночі становитиме +5…+12 °С, у північних і західних регіонах 2 травня можливі заморозки на поверхні ґрунту і в повітрі 0…-3 °С. Удень максимальні значення температури становитимуть +12…+18 °С, у південній половині та на Закарпатті +19…+24 °С.

3 і 4 травня в західних, центральних і північних областях очікується нестійка погода: пройдуть дощі, подекуди з грозами, удень подекуди можливий град і шквали, 15-20 м/с. 5 і 6 травня дощі поширяться на більшу частину території країни, за винятком крайнього південного сходу. 7 і 8 травня у зв'язку з приходом чергової порції вологого повітря з південного заходу, продовжиться період вологої та хмарної погоди в усіх областях України. Лише 9 і 10 травня на зміну атмосферним фронтам і циклонам прийде антициклон із центральної частини Європи, який забезпечить більш стабільну і суху погоду.

Щодо температури повітря впродовж усієї першої декади травня, найвищі показники очікуються в південних, частково східних і південно-західних областях. У середньому нічна температура коливатиметься в діапазоні +7…+13 °С, удень +16…+22 °С; в Одеській області в період із 4 до 6 травня +23…+28 °С. Дещо прохолодніша погода очікується біля узбережжя морів, а також у північно-західній частині країни.

Найсильніші за першу декаду травня дощі очікуються в Карпатському регіоні, на крайньому заході та місцями в північно-східній частині України, як це видно, виходячи з прогностичної карти накопиченої кількості опадів в Україні з 30 квітня до 10 травня включно:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що квітнева погода здивувала українців різкими перепадами температур, і травень, схоже, продовжить цю тенденцію — на старті місяця стабільного весняного тепла поки не очікується.