"Сезон дождей" приближается: какие украинские области зальет первыми

Погода в Украине сухой будет недолго

В Украине первые два дня мая будут относительно прохладными с переменной облачностью. Однако после этого столбики термометров несколько поднимутся, хотя картину испортят обильные осадки.

Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в центральных и северных областях 3 и 4 мая возможны не только дожди, но и град со шквальными порывами ветра.

5 и 6 мая осадки будут идти по всей территории Украины, кроме крайнего юга. Сухая погода вновь вернется лишь к 9 мая. Самые сильные дожди в первой декаде мая стоит ждать в Карпатах и на северо-востоке Украины.

Наиболее высокие показатели на столбиках термометров будут фиксироваться в южных, восточных и юго-западных областях. В среднем ночная температура будет колебаться в диапазоне +7…+13 °С, днем ​​+16…+22 °С; в Одесской области в период с 4 по 6 мая может быть +23…+28 °С.

Погода 3 мая

Погода 4 мая

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что в ночь на 2 мая в Украине стоит ожидать заморозков. Однако они будут последними в этом сезоне. Впрочем, сильный ветер может нагнать прохлады даже в дневное время суток.