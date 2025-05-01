На відомого активіста Стерненка напали, він поранений

Це уже не перший напад на активіста

На відомого українського активіста та волонтера Сергія Стерненка напали. Про це він сам повідомив на своєму телеграм-каналі.

"На мене скоєно напад. Поранений", — написав він. Ще пізніше активіст додав, що на нього напала жінка.

"Нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони — я б нічого вже не міг писати", — йдеться у повідомленні. Також Сергій Стерненко уточнив, що загрози його життю немає.

Служба безпеки України прокоментувала замах на Сергія Стерненка. Нападницю затримано, вказують у повідомленні СБУ.

"Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці.

Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує", — йдеться у офіційному повідомленні.

Фото СБУ

Це уже не перший напад на відомого активіста. 7 лютого 2018 року біля будинку Стерненка в Одесі двоє невідомих напали на нього, коли він виходив з автомобіля. Тоді активіст отримав струс мозку, забої та садна.

Другий напад стався 1 травня 2018 року в Одесі. Йому вистрілили в потилицю з травматичного пістолета. Попри поранення, активісту вдалося самостійно затримати нападника. Злочинця у 2023 році засудили до 10 років позбавлення волі за замах на вбивство та незаконне зберігання зброї.

Третій напад — 24 травня 2018 року. Двоє чоловіків напали на Стерненка та його дівчину Наталію Усатенко в Одесі. Активіст отримав ножове поранення руки та струс мозку, але зміг завдати одному з нападників смертельного удару ножем.

Четвертий напад стався 31 серпня 2020 року. Біля Приморського районного суду Одеси двоє осіб намагалися облити Стерненка невідомою рідиною з пляшки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Стерненко казав: "На нас полюють". Таку заяву він зробив після вбивства Ганула.