"Закон для усіх один": Генштаб вперше прокоментував скандал зі Стерненком

Усі громадяни мають дотримуватись Конституції

У Генштабі ЗСУ відреагували на скандал з українським блогером та волонтером Сергієм Стерненком, зазначивши, що високо цінують його вклад у війну.

Про це пише Українська правда, посилаючись на пресслужбу Генерального штабу. Де наголосили, що усі громадяни України мають дотримуватись Конституції і у питання мобілізації також.

"Це стосується зокрема й ефективної співпраці із Силами оборони волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка. Водночас мобілізація конкретних громадян здійснюється за рішенням безпосередньо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які мають право вручати повістки військовозобов'язаним для уточнення облікових даних, проходження медичних оглядів та мобілізації", — кажуть у Генштабі.

За словами пресслужби, якщо Стерненко порушив закон України, то його оголосили в розшук згідно з чинними нормами. І тут немає нічого більшого.

"Адже лише в консолідації та єдності — сила українців та запорука перемоги над підступним, споконвічним російським ворогом", – резюмує пресслужба ГШ.

Водночас Генштаб ніяк не прокоментував звинувачення Стерненка у бік Головкома Олександра Сирського щодо "злиття" його даних та оголошення в розшук.

Нагадаємо, що наразі скандал з волонтером набуває більшого масштабу, адже багато військових вступаються за нього публічно. Вони показують результати його плідної праці та зборів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одеському ТЦК роз'яснили ситуацію з розшуком Стерненка.