На нас полюють: Стерненко зробив заяву після вбивства Ганула

Він попередив, що росіяни полюють на активних українців

Дем'ян Ганул, український активіст був вбитий посеред білого дня в центрі Одеси 14 березня. Після цього активіст та волонтер Сергій Стерненко заявив про стеження за собою.

"Ніхто з нас не є у безпеці. Росіяни полюють на українських активістів, волонтерів, громадських діячів. Кілька місяців тому ми також виявляли стеження за мною. Особи, які його організували, перебувають за кордоном і працюють на російські спецслужби", — написав Стерненко у Facebook.

Що відомо про вбивство Ганула

Відомий громадський активіст з Одеси Дем'ян Ганул, за попередніми даними, був вбитий двома пострілами. За даними місцевих пабликів, в Одесі ввели план-перехоплення "Сирена", шукають стрільця. Розшукують невідомого у військовій формі, який, ймовірно, стріляв у активіста.

Хто такий Сергій Стерненко

Відомий громадський діяч та волонтер. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Стерненко приєднався до територіальної оборони Києва. Він веде популярний YouTube-канал і активно займається збиранням коштів на потреби ЗСУ. Зокрема Стерненко організував програму "Небесний русоріз", зібравши близько 70 мільйонів гривень на дрони, призначені для знищення російських розвідувальних безпілотників. Водночас Стерненко був фігурантом одразу кількох кримінальних справ і навіть сидів у СІЗО.

Як повідомляв "Телеграф", у листопаді 2024 року Стерненко взяв участь у зустрічі волонтерів та представників громадськості з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Це відбулося невдовзі після того, як активіст звернувся до головкома з претензіями через "злив" його особистих даних.