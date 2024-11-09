Військові активно виступили на захист Стерненка на тлі скандалу з ТЦК: що кажуть

Закликають зупинити тиск на Стерненка

На тлі скандалу навколо українського блогера та громадського діяча Сергія Стерненка, його масово почали підтримувати військові. Здебільшого це підрозділи, які Стерненко забезпечував дронами чи донатами.

Як зазначається у Телеграм-каналі діяча, військові вдячні йому за допомогу та його вклад у цю війну.

"Завдяки його вчасним та необхідним поставкам дронів було знищено та пошкоджено десятки танків, ББМ, РСЗВ, ЗРК, артилерійських систем противника, не рахуючи купу російського гною, який прийняла у себе українська земля", — пише ударна група "Харон" 14 ОМБр.

До допису військові також додали фото знищеної військової техніки зброєю, яку їм допоміг отримати Стерненко.

"Якщо передивитись наші численні відео з роботою, то мінімум на третині можна побачити ватермарки спільноти Стерненка. Це говорить про його великий вклад в боротьбу за незалежність України. В найважчих битвах, де ми брали участь, були залучені його дрони, які показали велику результативність. А кількість донатів на його спільноту показують велику довіру зі сторони громадян і не лише України. Стерненко один із перших почав розвиток дронової справи. Він підтримував нас в найтяжчі часи, а зараз ми підтримуємо його. Пане Сергію, ми з Вами!" — пишуть "Гострі Картузи".

До підтримки громадського діяча долучився і підрозділ БпЛА "Грифон 501", який опублікував відео з роботою одного з fpv-дронів по російській техніці, додаючи, що Стерненко доклав чимало зусиль у розвитку цієї справи.

До того ж один з підрозділів Сил Оборони відкрито закликав зупинити тиск на громадського діяча та зосередитись на знищенні окупантів.

Нагадаємо, що Сергій Стерненко звинувачує Головкома ЗСУ Олександра Сирського у злиті його даних ЗМІ та в оголошенні у розшук.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одеському ТЦК роз'яснили ситуацію з розшуком Стерненка.