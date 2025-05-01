Для росіян — це копійки. Яка ціна "Шахеда" насправді

Росія масово закуповує недорогі комплектуючі через треті країни, уникаючи санкцій

Російські безпілотники типу "Шахед", які активно використовуються для ударів по Україні, насправді зібрані з іноземних комплектуючих. За оцінками експертів, вартість одного такого дрона становить близько 50 тисяч доларів.

Про це "Телеграфу" розповів український експерт із безпілотної авіації Валерій Романенко. За його словами, більшість електроніки, встановленої в цих дронах, — китайського виробництва, зокрема навігаційні модулі та авіоніка. Водночас фахівці знаходять і американські мікросхеми, зокрема від компанії "Texas Instruments".

Основу ціни формують:

двигун — китайська репліка німецького авіаційного мотора — вартістю близько 25-30 тисяч доларів;

корпус із вуглепластику — ще 5-10 тисяч доларів;

електроніка — переважно китайського виробництва, однак у системах керування також трапляються американські чипи.

Відтак, орієнтовна собівартість одного дрона такого типу в умовах масового виробництва в РФ становить близько 50 тисяч доларів. Водночас, кінцева ціна кожного апарата може бути суттєво більшою.

Щоб знизити загальну собівартість, Росія масово закуповує недорогі комплектуючі через треті країни, уникаючи санкцій. Романенко зазначив, що це дозволяє підтримувати масовість ударів навіть у складних умовах логістики. Попри свою відносну дешевизну, такі дрони завдають значних збитків Україні та її енергетичній інфраструктурі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 8 липня 2024 року, коли під удар потрапила, зокрема лікарня "Охматдит", на масований обстріл ракетами росіяни витратили від 200 до 250 млн доларів, а вартість збитих ракет оцінюється в 160-200 млн доларів.