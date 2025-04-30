Чому Україні не варто повторювати виробництво "Шахедів"

Експерт каже, що у зброї дуже примітивна конструкція

"Шахеди", які обстрілюють мирні міста, не варто створювати в Україні. Вони примітивні і не маневровні, а їх виготовлення недоцільне.

Таку думку висловив відомий авіаційний експерт Костянтин Криволап у коментарі "Телеграфу". Він озвучив свою позицію щодо розробки українських аналогів іранських безпілотників "шахед".

"У чому їхня перевага? Що в них є унікального чи фантастичного?", — питає Криволап.

До речі, з чого насправді зроблений "Шахед" і чим можуть відповісти ЗСУ — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

За словами експерта, це звичайна схема літаючого крила. Експерт підкреслив, що він просто летить.

А два кілі, які дають йому вертикальну стабільність, вони такі, на мою думку, трохи недолугі. Цей дрон не маневровий. Ось він встав і тупо летить. Дуже примітивна конструкція", — коментує експерт.

Варто зазначити, що Росія постійно модернізує "шахеди", щоб використовувати їх для ударів по Україні. Вони стають небезпечніші з кожним місяцем. Змінилась і тактика запуску, адже Росія почала запускати безпілотники вдень. "Телеграф" розпитав у авіаексперта, у чому причина.

Раніше "Телеграф" також писав, що 28 квітня "шахеди" масово атакували Черкаси.