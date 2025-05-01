Для россиян – это копейки. Какая цена "Шахеда" на самом деле

Россия массово закупает недорогие комплектующие для дронов через третьи страны, избегая санкций

Российские беспилотники типа "Шахед", активно используемые для ударов по Украине, на самом деле собраны из иностранных комплектующих. По оценкам экспертов, стоимость одного такого дрона составляет около 50 тысяч долларов.

Об этом "Телеграфу" рассказал украинский эксперт по беспилотной авиации Валерий Романенко. По его словам, большинство электроники, установленной в этих дронах, — китайского производства, в том числе навигационные модули и авионика. В то же время, специалисты находят и американские микросхемы, в частности от компании "Texas Instruments".

Основу цены формируют:

двигатель – китайская реплика немецкого авиационного мотора стоимостью около 25-30 тысяч долларов;

корпус из углепластика – еще 5-10 тысяч долларов;

электроника – преимущественно китайского производства, однако в системах управления также встречаются американские чипы.

Следовательно, ориентировочная себестоимость одного дрона такого типа в условиях массового производства в РФ составляет около 50 тысяч долларов. В то же время, конечная цена каждого аппарата может быть существенно больше.

Чтобы снизить общую себестоимость, Россия массово закупает недорогие комплектующие из-за третьих стран, избегая санкций. Романенко отметил, что это позволяет поддерживать массовость ударов даже в сложных условиях логистики. Несмотря на свою относительную дешевизну, такие дроны наносят значительный ущерб Украине и ее энергетической инфраструктуре.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 8 июля 2024 года, когда под удар попала, в частности, больница "Охматдит", на массированный обстрел ракетами россияне потратили от 200 до 250 млн долларов, а стоимость сбитых ракет оценивается в 160-200 млн долларов.