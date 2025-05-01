Булінг у київській спортшколі: доньку військового вигнали з секції через тренера
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Матір дівчинки не готова миритися з булінгом та несправедливістю
У Києві розгорівся скандал навколо тренера з плавання, який вигнав із секції доньку військового. Причиною стало зауваження матері, яка побачила, як він кричить на дитину і трясе її за плече.
Про це дружина військового Віра Сербул повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Жінка звернулася до міської та районної влади, але отримала лише формальні відписки.
Віра Сербул розповіла, що її донька займалася у СДЮШОР №9 з вересня 2024 року. Жінка раніше помічала, що тренер Олексій Ніколаєв проявляв ознаки булінгу щодо її дитини, але сподівалася, що їй лише здається.
Після зауваження матері тренер під час змагань ігнорував дівчинку. Ввечері він зателефонував Вірі та заявив, що її донька – "погана спортсменка" і треба шукати іншого тренера. На запитання, чи це помста за зауваження, він відповів: "Шукайте платні групи, я вам нічєго не должен".
Жінка звернулася до Департаменту молоді та спорту міста Києва, але там відповіли, що дане питання не в їхній компетенції, оскільки СДЮШОР №9 не підпорядковується Департаменту. Її направили до Печерської районної державної адміністрації.
У Печерській адміністрації на скаргу жінки відповіли, що "адміністрацією СДЮШОР №9 організовано тренерську нараду з обговоренням ситуації, що склалася та унеможливлення таких випадків у майбутньому". Жодних конкретних заходів щодо тренера вжито не було.
"Поки батько моєї дитини на фронті, то її і захистити та відстояти права нікому?" – наголошує мати, яка не готова миритися з булінгом та несправедливістю. Жінка просить допомоги громадськості та юристів, щоб притягнути тренера до відповідальності за булінг та захистити права своєї дитини.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що скандал навколо школи Бойка в Харкові набирає обертів. В мережі показали, який вигляд насправді має "карцер".