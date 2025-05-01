Булінг у київській спортшколі: доньку військового вигнали з секції через тренера

Матір дівчинки не готова миритися з булінгом та несправедливістю

У Києві розгорівся скандал навколо тренера з плавання, який вигнав із секції доньку військового. Причиною стало зауваження матері, яка побачила, як він кричить на дитину і трясе її за плече.

Про це дружина військового Віра Сербул повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Жінка звернулася до міської та районної влади, але отримала лише формальні відписки.

Віра Сербул розповіла, що її донька займалася у СДЮШОР №9 з вересня 2024 року. Жінка раніше помічала, що тренер Олексій Ніколаєв проявляв ознаки булінгу щодо її дитини, але сподівалася, що їй лише здається.

Фото - Фейсбук Віри Сербул

Після зауваження матері тренер під час змагань ігнорував дівчинку. Ввечері він зателефонував Вірі та заявив, що її донька – "погана спортсменка" і треба шукати іншого тренера. На запитання, чи це помста за зауваження, він відповів: "Шукайте платні групи, я вам нічєго не должен".

Жінка звернулася до Департаменту молоді та спорту міста Києва, але там відповіли, що дане питання не в їхній компетенції, оскільки СДЮШОР №9 не підпорядковується Департаменту. Її направили до Печерської районної державної адміністрації.

Фото - Фейсбук Віри Сербул

У Печерській адміністрації на скаргу жінки відповіли, що "адміністрацією СДЮШОР №9 організовано тренерську нараду з обговоренням ситуації, що склалася та унеможливлення таких випадків у майбутньому". Жодних конкретних заходів щодо тренера вжито не було.

Фото - Фейсбук Віри Сербул

"Поки батько моєї дитини на фронті, то її і захистити та відстояти права нікому?" – наголошує мати, яка не готова миритися з булінгом та несправедливістю. Жінка просить допомоги громадськості та юристів, щоб притягнути тренера до відповідальності за булінг та захистити права своєї дитини.

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