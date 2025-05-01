Булинг в киевской спортшколе: дочь военного выгнали из секции из-за тренера

Мать девочки не готова мириться с буллингом и несправедливостью

В Киеве разгорелся скандал вокруг тренера по плаванию, который выгнал из секции дочь военного. Причиной стало замечание матери, увидевшей, как он кричит на ребенка и трясет девочку за плечо.

Об этом супруга военного Вера Сербул сообщила на своей странице в Фейсбуке. Женщина обратилась к городским и районным властям, но получила только формальные отписки.

Вера Сербул рассказала, что ее дочь занималась у СДЮШОР №9 с сентября 2024 года. Женщина ранее замечала, что тренер Алексей Николаев проявлял признаки буллинга по отношению к ее ребенку, но надеялась, что ей только кажется.

Фото — Фейсбук Веры Сербул

После замечания матери тренер во время соревнований игнорировал девочку. Вечером он позвонил по телефону Вере и заявил, что ее дочь — "плохая спортсменка" и нужно искать другого тренера. На вопрос, не месть ли это за замечания, он ответил: "Ищите платные группы, я вам ничего не должен".

Женщина обратилась в Департамент молодежи и спорта города Киева, но там ответили, что данный вопрос не в их компетенции, поскольку СДЮШОР №9 не подчиняется Департаменту. Ее направили в Печерскую районную государственную администрацию.

Фото — Фейсбук Веры Сербул

В Печерской администрации на жалобу женщины ответили, что "администрацией СДЮШОР №9 организовано тренерское совещание с обсуждением сложившейся ситуации и исключением таких случаев в будущем". Никаких конкретных мер в отношении тренера принято не было.

Фото — Фейсбук Веры Сербул

"Пока отец моего ребенка на фронте, то его защитить и отстоять права некому?" – отмечает мать, которая не готова мириться с буллингом и несправедливостью. Женщина просит о помощи общественность и юристов, чтобы привлечь тренера к ответственности за буллинг и защитить права своего ребенка.

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