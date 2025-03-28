Скандал навколо школи Бойка в Харкові набирає обертів: в мережі показали, який вигляд насправді має "карцер"

Суперечки довкола навчального закладу не втихають

У Харкові розгорівся скандал довкола Авторської школи Бойка через так званий "карцер" — спеціальний навчальний клас, куди учнів переводять за невиконання домашніх завдань або порушення правил поведінки. Поштовхом до обговорення стало повідомлення ведучої "Сніданку з 1+1" та власниці приватної школи Даші Малахової, яка заявила, що в "карцері" тримали дитину її подруги після гри у вибивного. Малахова зазначила, що дитину не випускали з "карцеру", а її мати була змушена викликати поліцію. У сюжеті телепередачі пролунала критика адміністрації школи та припущення, що така практика може бути способом додаткового заробітку.

У відповідь на це журналістка Тетяна Доцяк, чий син навчався в школі Бойка з садочка до 11 класу, опублікувала детальний допис, у якому пояснила, що "карцер" — це звичайна класна кімната, де діти під наглядом вчителя виконують домашні завдання. За її словами, до "карцеру" потрапляють учні, які тричі отримали "одиницю" за невиконані домашні завдання, мають низький середній бал або порушують шкільні правила. Перебування там оплачується батьками. Доцяк підкреслила, що правила перебування прописані в контракті й не є таємницею.

""Карцер" — це щось типу "продльонки", так її назвали давно, і назвали її саме діти! А ще вони називають її "чистилищем". Бо діти, на відміну від деяких дорослих, розуміють що таке "переносне значення". Звісно можна назвати це "класом психоемоційного розвантаження", але, скоріш за все, діти швидко перейменують його в "психушку". В будь-якому разі, на мою думку, якщо хтось і має обговорювати назву, то лише ті, хто ходить в цю школу й платить за неї кошти", — дописала Доцяк.

Водночас авторка допису у Facebook-групі "Батьки SOS" повідомила, що за Положенням, учень може потрапити до "карцеру", зокрема, якщо його оцінки нижчі за "потенційні можливості" — що створює широке поле для суб’єктивних рішень і маніпуляцій. Вона також розповіла історію дівчинки, яку адміністрація школи вирішила перевести до "карцеру" після того, як під час гри у вибивного вона влучила м’ячем в іншу дитину. До справи нібито вже долучилися правоохоронці.

Сюжет "Сніданку з 1+1" викликав критику через порушення журналістських стандартів: у ньому не були представлені позиції школи та батьків іншої дитини. Директор звернувся до журналістки Доцяк, яка допомогла встановити контакт із редакцією, після чого школу запросили до ефіру. Проте навіть у другому сюжеті канал ілюстрував тему кадрами з тюремними камерами, попри надане школою відео реального приміщення.

Авторська школа Бойка втратила ліцензію на початку війни й технічно не підпорядковується Департаменту освіти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як раніше виглядав будинок "Дах світу" у Харкові. Ця споруда має насичену та суперечливу долю.