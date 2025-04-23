У мережі розігнали новий скандал: портрет Ірини Фаріон з'явився серед героїв на Майдані

Реакції не забарилися

Ірина Фаріон, відома мовознавиця та колишня народна депутатка, з’явилася серед портретів загиблих героїв на Майдані — і це викликало хвилю неоднозначних реакцій українців. Одні вважають це заслуженим визнанням її внеску в боротьбу за українську ідентичність, інші ж — недоречним і навіть образливим.

Відповідне відео опублікували в місцевому пабліку. Подія викликала миттєвий резонанс серед жителів та всіх небайдужих людей.

Реакції не забарилися: коментарі почали стрімко ширитися мережею, розділивши користувачів на 2 табори. Одні — висловлюють повагу, вважаючи внесок Фаріон у справу України значущим, інші — обурюються, зазначивши, що її постать недоречна серед полеглих героїв.

"Це голос нації", "Слава Ірині Фаріон", — писали прихильники, наголошуючи на просвітницькій діяльності жінки. Також на її адресу з’явилися й такі коментарі, що наголошують: її присутність серед портретів на Майдані є символічною та виправданою.

Критики були різкими: "Їй там не місце", "На смітнику її місце, а не серед героїв". Серед звинувачень — розпалювання ворожнечі, надмірна радикальність та несприйняття інакших поглядів.

Деякі українці згадують загиблу як мовознавицю, політикиню, активну учасницю інформаційної боротьби, вказуючи, що саме такі люди формують фундамент української культури й опору.

Втім, як бачимо, постать Ірини Фаріон викликає в суспільстві полярні емоції: від захоплення до обурення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 9 квітня в суді Львова на засідання прибув, зокрема, головний підозрюваний по вбивству мовознавиці — В’ячеслав Зінченко. Попри рекомендації свого адвоката утриматись від коментарів, він все ж відповідав на запитання журналістів, наголошуючи на своїй невинуватості.