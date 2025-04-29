"Бухий двіж" заступниці Кличка: чиновниця відповіла на публікацію скандального відео

Деякі особи ледве тримались на ногах після "веселощів"

У мережі активно шириться відео з кабінету Управління туризму КМДА, на якому видно осіб, які після посиденьок, не тримаються на ногах. Ба більше на цих кадрах нібито є заступниця глави КМДА Віталія Кличка Марина Хонда, яка вже спростувала власну участь у подіях, які зафільмували камери спостереження.

Відповідне вона написана на своїй сторінці у Facebook. За її словами, вона жодного разу навіть не була присутня у цьому кабінеті.

"Проти мене ведеться системна інформаційна атака — і вся вона побудована на брехні. У низці телеграм-каналів поширюється відео з кабінету Управління туризму КМДА з фейковими підписами — нібито я перебуваю серед учасників події. Це абсолютна неправда. Я не була присутня в цьому кабінеті жодного разу. Це підтверджується і записами з камер відеоспостереження", — пише Хонда.

Водночас вона додає, що на відео дійсно присутня директорка Управління туризмом Марина Радова, але саме відео датується 2022 роком. Хоча поведінка чиновниці неприпустима і вже нібито є її заява на звільнення.

Марина Радова

Марина Хонда

Інших же учасників "веселощів" чекає службове розслідування з відповідними наслідками та управлінськими рішеннями.

"Це вже не перша спроба дискредитувати мене <…> Те, що відбувається, — це спланована й організована брудна інформаційна атака, яка не має нічого спільного з реальністю. Я звернулася до адвокатів та готую судові позови про захист честі, гідності та ділової репутації", — додає чиновниця.

Що відбувається на відео

На записі з камер спостереження видно застілля, під час яких особи у кабінеті пʼють різні напої. Проте на самому відео не помітно пляшок з міцним алкоголем, самі лише пластикові стаканчики.

Та після застілля деякі жінки не можуть навіть триматись на ногах і падають прямісінько у коридорі. А, перебравшись у кабінет, одна з них навіть загубила десь нижню частину вбрання і не має сил залізти на диван. Хоч достеменно не відомо, що саме викликало такий стан у осіб на відео, проте не виключено, що вони просто сильно пʼяні.

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