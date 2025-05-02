Зияющая дыра вместо скульптур. Как Россия "восстановила" драмтеатр в Мариуполе (фото)

Стирают следы военного преступления

Российские захватчики проводят так называемую "реставрацию" драматического театра в Мариуполе, который сами уничтожили авиабомбой в марте 2022 года. На объекте продолжаются масштабные внутренние и внешние строительные работы, полностью изменяющие аутентичный вид исторического сооружения.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем канале, опубликовав фотографии с места событий. "Россияне продолжают строить самый большой склеп — саркофаг во времена Египта. Драмтеатр в Мариуполе. Зияющая дыра вместо скульптур, как прямое свидетельство о подделке", — пишет он.

Напомним, 16 марта 2022 года российская авиация сбросила мощную бомбу на Донецкий академический областной драматический театр, где скрывались свыше тысячи мирных жителей города.

В результате авиаудара погибли от 300 до 600 человек, среди которых были женщины и дети. После захвата Мариуполя оккупанты быстро приступили к демонтажу завалов и вывозу тел погибших, которые похоронили в братских могилах без должной идентификации.

Во время нынешнего "восстановления" захватчики уничтожили все скульптуры, украшавшие фасад театра, включая уцелевшие после бомбардировки. Оккупационная администрация планирует завершить "реконструкцию" до конца 2025 года.

Украинская сторона считает такие действия попыткой скрыть следы военного преступления и стереть память о трагедии. Чтобы сохранить историческую правду, во Львове создали 3D-модель довоенного вида театра.

Мариупольский драмтеатр стал одним из самых страшных символов зверств русских захватчиков против украинского народа и примером уничтожения мирного населения во время полномасштабной войны.

Вот как драмтеатр выглядел до войны

Также ранее "Телеграф" писал, как сейчас смотрится драмтеатр в Мариуполе. Очевидница рассказала, что около 11 часов с моря прилетел самолет. Он вошел с восточного направления в сторону заднего выхода драмтеатра в Мариуполе и начал бомбить.