Ціни на полуницю злетіли вгору: де купити її найдешевше

Ми проаналізували 5 популярних мереж та інформацію Мінфіну

Сезон полуниці поступово набирає обертів і на полицях супермаркетів уже з’являються перші партії цієї улюбленої ягоди. У травні ціни залишаються високими, але різниця між торговими мережами суттєва.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про те, скільки зараз коштує полуниця в Україні та де найдешевша.

За даними Мінфіну, середня вартість полуниці у квітні 2025 року становила 299 грн за кілограм. Така ціна підтверджує зростання попиту на улюблену сезонну ягоду.

Проаналізуємо також пропозиції п'ятьох великих українських супермаркетів.

"VARUS"

Полуниця вагова — 239 грн/кг. Це акційна пропозиція, а попередня ціна — 299 грн/кг)

Це одна з найнижчих цін на ринку, втім пропозиція обмежена.

"Сільпо"

Фермерська полуниця (вагова)

29,90 грн за 100 г

Еквівалентно 299 грн за 1 кг

Звичайна полуниця (вагова)

28,77 грн за 100 г

Еквівалентно 287,70 грн за 1 кг

Полуниця фасована (250 г)

149 грн за упаковку

Еквівалентно 596 грн за 1 кг

Полуниця фасована (500 г) зі знижкою

224,10 грн за упаковку (замість 249 грн)

Еквівалентно 448,20 грн за 1 кг

Отже, у "Сільпо" серед усього асортименту найбільш доступною є звичайна вагова полуниця. Водночас фасовані варіанти суттєво дорожчі, особливо у дрібній тарі. Середнє значення для представлених варіантів становить близько 407,73 грн/кг.

"METRO"

Полуниця Flora в упаковці 500 г коштує 169,88 грн з ПДВ (339,76 грн за кілограм).

Цей варіант є вигідним серед фасованих пропозицій, особливо для великого сімейного споживання. Однак продукт наразі недоступний у деяких торгових точках.

"Фора"

У цій мережі мупермаркетів упаковка вагою 250 г наразі коштує 119,90 грн, що еквівалентно 479,60 грн за кілограм. Це середній ціновий сегмент серед фасованих ягід, який поступається акційним пропозиціям, але виглядає вигідніше за деякі варіанти у дрібній тарі в інших мережах.

"Новус"

Тут представлені одразу кілька варіантів фасованої полуниці, проте її наразі немає в наявності. Ось скільки вона коштувала:

Полуниця свіжа, 250 г — 99,99 грн

Еквівалентно 399,96 грн/кг

Полуниця, 500 г — 199,00 грн

Еквівалентно 398,00 грн/кг

Ціни в "Новусі" тримаються на середньому рівні для фасованої продукції. Обидва варіанти майже ідентичні за перерахунком на кілограм, а отже, вигідність обиратиметься залежно від обсягу потрібної покупки.

Висновки

Найдешевшу вагову полуницю пропонує "VARUS" за 239 грн/кг. У "Сільпо" ціна на звичайну вагову полуницю становить 287,70 грн/кг, а фасовані варіанти значно дорожчі. У "METRO" та "Новусі" ціни варіюються від 398 до 479,60 грн/кг залежно від упаковки.

Актуальна середня ціна полуниці у супермаркетах становить близько 398,58 грн/кг, що майже на 100 грн вище, ніж середня ціна у квітні за даними Мінфіну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що огірки на українському ринку стрімко дешевшають. За останній тиждень їхня ціна впала на 42%, що робить сезонні овочі ще доступнішими для споживачів. Ми порахували, у скільки обійдеться приготування класичного літнього салату, до якого входять не лише огірки, а й помідори, ріпчаста цибуля та зелена цибуля.