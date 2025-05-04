В Черкасах вночі пролунала серія вибухів: росіяни атакували місто ударними безпілотниками

Пошкоджено житлову інфраструктуру, сталися пожежі

Росіяни в ніч на 4 травня атакували Черкаси та Черкаську область ударними БПЛА. Зокрема, в обласному центрі пролунала серія зі щонайменше семи вибухів – протиповітряна оборона знищувала російські безпілотники.

Про атаку росіян повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За даними моніторингових каналів, щонайменше дві групи безпілотників намагалися здійснити атаку на Черкаси.

"Серія вибухів в обласному центрі. Наслідки з'ясовуємо. В області ще є ворожі БпЛА. Будьте обережні. Працює ППО. Нагадую: жодних фото та відео", – написав Табурець.

Пізніше Табурець написав, що є пошкодження житлової інфраструктури міста, зокрема сталося кілька пожеж. Обійшлося без постраждалих.

"Через атаку дронів в обласному центрі сталося одразу кілька пожеж. Зокрема, пошкоджено гуртожиток. Там зайнялось в одній із квартир. Побиті вікна. За попередніми даними, травмованих немає. Усі служби працюють", – сказано у повідомленні.

Зазначимо, що окрім Черкас, Київ у ніч на 4 травня вчергове намагалися атакувати російські ударні безпілотники. У небі над столицею було чутно сильні вибухи, працювала протиповітряна оборона. Внаслідок атаки у кількох районах впали уламки БПЛА.

Як повідомлялося раніше, 28 квітня близько 25 російських дронів атакували Черкаську область. Більшість їх була збита, але деякі все ж таки досягли мети. Внаслідок обстрілу було пошкоджено об’єкт газотранспортної системи. Через це місцева влада закликала мешканців негайно припинити користування газом та перекрити вентиль.