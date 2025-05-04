В Черкассах ночью раздалась серия взрывов: россияне атаковали город ударными беспилотниками

Повреждена жилая инфраструктура, произошли пожары

Россияне в ночь на 4 мая атаковали Черкассы и Черкасскую область ударными БПЛА. В частности, в областном центре прозвучала серия по меньшей мере семи взрывов – противовоздушная оборона уничтожала российские беспилотники.

Об атаке россиян сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. По данным мониторинговых каналов, по меньшей мере две группы беспилотников пытались совершить атаку на Черкассы.

"Серия взрывов в областном центре. Последствия выясняем. В области еще есть враждебные БПЛА. Будьте осторожны. Работает ПВО. Напоминаю: никаких фото и видео", — написал Табурец.

Позже Табурец написал, что есть повреждения жилой инфраструктуры города, в том числе произошло несколько пожаров. Обошлось без пострадавших.

"Из-за атаки дронов в областном центре произошло сразу несколько пожаров. В частности, повреждено общежитие. Там загорелось в одной из квартир. Побиты окна. По предварительным данным, травмированных нет. Все службы работают", — говорится в сообщении.

Отметим, что кроме Черкасс Киев в ночь на 4 мая в очередной раз пытались атаковать российские ударные беспилотники. В небе над столицей были слышны сильные взрывы, работала противовоздушная оборона. В результате атаки в нескольких районах упали обломки БПЛА.

Как сообщалось ранее, 28 апреля около 25 российских дронов атаковали Черкасскую область. Большинство из них было сбито, но некоторые все же достигли цели. В результате обстрела был поврежден объект газотранспортной системы. Поэтому местные власти призвали жителей немедленно прекратить пользование газом и перекрыть вентиль.