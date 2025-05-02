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Життя ніби зникло з вулиць: який вигляд має окупований Скадовськ зараз (відео)

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
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Автор
Скадовськ 2025
Скадовськ 2025. Фото Колаж "Телеграфу"

Порожні вулиці та набережні здаються похмурими

Місто Скадовськ на Херсонщині вже три роки перебуває під російською окупацією. За цей час місто зазнало суттєвих змін.

На Youtube-каналі "Генічеськ і Скадовськ" показали, який вигляд зараз має місто в тимчасовій окупації. У представленому ролику показано пляж у Скадовську.

Набережна порожня, а інфраструктура виглядає занедбаною.

На наступному відео ми можемо побачити центральну площу Скадовська, а також центральний пляж.

У цьому ролику автор показав вулиці окупованого міста. Здається, ніби в цьому пункті не живуть люди.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну населення міста Скадовськ на Херсонщині становило близько 17 000 осіб. Це підтверджують різні джерела.​

Скріншот з YouTube

Скадовськ був популярним курортом на узбережжі Чорного моря, відомим своїми пляжами та оздоровчими закладами. У літній період місто приймало значну кількість туристів, що суттєво збільшувало його населення на час сезону.

Наступне відео показує центральний пляж у Скадовську, знятий у квітні за температури близько +10 градусів. Пляж розташований поруч із дитячим і краще обладнаний порівняно з ним. Як зазначає автор ролика, минулого року там було небагато атракціонів, і невідомо, чи будуть вони цього року.

Скріншот з YouTube

На цих кадрах оператор показує центральну частину Скадовська. Відео починається на центральній площі біля місцевого супермаркету. Дивлячись відео, можна сказати, що у центрі міста дуже мало людей.

За оцінками міського голови міста Олександра Яковлєва, близько 60% мешканців залишили Скадовськ після початку окупації. Це видно з кількості дітей у школах та активної молоді, яка раніше працювала в місті. ​

Наразі в Скадовську залишилося приблизно 5–6 тисяч місцевих жителів. Крім того, до міста переїхали люди з інших районів Херсонщини, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії та затоплення після підриву Каховської ГЕС.

Що відомо про Скадовськ

​Скадовськ — місто на півдні Херсонської області, розташоване на березі Джарилгацької затоки Чорного моря. Засноване у 1894 році як морська пристань для експорту сільськогосподарської продукції, місто стало важливим портом і курортом.

Історія та розвиток

Місто заснував Сергій Балтазарович Скадовський, український поміщик польського походження. Спочатку Скадовськ розвивався як морський порт, що відігравав важливу роль в експорті сільськогосподарської продукції за кордон. Згодом місто стало популярним курортом завдяки м'якому клімату та лікувальним властивостям моря.​

Ситуація під окупацією

З 9 березня 2022 року Скадовськ перебуває під російською окупацією. Місто зазнало значних змін: багато магазинів зачинено, парки та вулиці пустують. Окупаційна влада тисне на місцевих мешканців, змушуючи чоловіків ставати на військовий облік. Також повідомлялося про тиск на лікарів з метою заборонити проведення абортів у міській лікарні. Місцеві жителі живуть під постійним примусом та страхом.

Раніше "Телеграф" писав, що мешканка Бердянська показала, який зараз вигляд має курорт в окупації. Вулиці порожні, людей майже немає…

Теги:
#Скадовськ #Окупація #Морський курорт