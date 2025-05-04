Був популярним курортом, а став безлюдним місцем: у що росіяни перетворили Залізний Порт за три роки (відео)

Курорт став безлюдним місцем

Після початку повномасштабного вторгнення росіяни окупували чимало міст у східних і південних областях України. Наприклад, Залізний Порт — популярний курорт у Херсонській області, куди приїжджали відпочивальники зі всієї країни.

Росіяни окупували Залізний Порт у перший день повномасштабної війни, коли рухалися колонами з Криму. З того часу курорт перетворився на занедбаний пустир. У мережі користувачі поширювали ролики, на яких помітно, що людей у селищі практично немає.

Залізний Порт до окупації

Залізний Порт розташований на узбережжі Чорного моря. Берегова лінія займає 4 кілометри, а також до села входять території Чорноморського біосферного заповідника. Раніше сюди приїжджали на відпочинок люди з різних куточків країни. Власне, на цьому й будувався місцевий бізнес.

Залізний Порт

Залізний Порт до окупації, фото "Вказівник"

Відпочивальники селилися у готелях, пансіонатах і приватних базах відпочинку. Кожен міг знайти житло на свій гаманець. У Залізному Порті була добре розвинена інфраструктура, що робило село привабливим для туристів. На кожному кроці продавали різні смаколики, діяли кафе, ресторани, луна-парки, малювали татуювання та плели косички.

Залізний Порт був розвиненим інфраструктурою

Залізний Порт був привабливим для туристів

До окупації на пляжах було складно знайти місце через величезну кількість людей. Місцеві часто носили морепродукти, кукурудзу, прикраси, холодні напої та солодощі, що дозволяло їм непогано заробити під час сезону. Також популярними були різноманітні акваатракціони: "банани", "плюшки", водні мотоцикли та інші розваги, які мали популярність серед туристів.

Відпочинок у Залізному Порті

У Залізному Порту діяли різні аквапарки та водні атракціони, фото "Вказівник"

Залізний Порт після окупації

Зараз село мало нагадує колись популярний курорт. Більшість баз відпочинку, готелів і торгових точок не працюють, така ж сама ситуація із закладами харчування. Після окупації села Росією людей на пляжах практично немає.

Залізний Порт став порожнім

Людей у Залізному Порту майже нема

В окремих місцях на береговій лінії встановили залізні загородження, аби люди не заходили у воду. А все тому, що акваторія є замінованою. Періодично хвилі виносять на берег вибухові пристрої, тож відпочивати там небезпечно.

Пляжі загороджені

На берег викидає багато медуз

Після окупації росіянами українського курорту, стан екології погіршився. До того ж біля Керченської протоки стався розлив мазуту із російських танкерів. Це суттєво забруднило місцевість. Окупанти зробили відпочинок у цьому місці неможливим. Тепер у регіоні перебувають росіяни, котрі використовують населені пункти як полігони, а також тероризують місцевих патріотів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зараз відбувається в окупованій росіянами Кирилівці. Населений пункт став занедбаним.