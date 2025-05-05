Не только "бесстыжий" пляж: что скрывает загадочное урочище Довбичка в Киеве (фото)

Это место, где тысячелетняя история Киевской Руси неожиданно переплетается с современной культурой свободы и естественности

Если вы думаете, что знаете все тайны Киева, то урочище Довбычка на Трухановом острове готово вас удивить. Это место – настоящая историческая загадка, которая хранит следы Киевской Руси, но сегодня известно большинству киевлян совсем по другой причине – как самый известный нудистский пляж столицы.

Мало кто из киевлян, даже регулярных посетителей Труханового острова, догадывается об историческом значении этой территории. Она помнит еще давние события украинской истории.

Чем была Довбычка от Киевской Руси до настоящего времени

Урочище Довбычка – это не просто зеленый островок посреди Днепра. Это место, где, по легендам, в XI веке могли собираться князья Киевской Руси, чтобы решать судьбоносные вопросы государства. Древнейшее упоминание об этих землях зафиксировано в "Повести минувших лет". В 1103 году именно здесь, на Долобском озере Владимир Мономах и Святополк Изяславич собрали свои дружины для объединения усилий в борьбе с половцами.

Точное расположение легендарного озера сейчас утрачено, хотя краеведы начала XX века отмечали, что на острове сохранились остатки Долобского. Наиболее обоснованную версию предложил известный ученый Шарлемань, связавший летописное Долобское с урочищем Довбычка и предположивший, что озеро находилось на месте современной Десенко, часть которой здесь и называют проливом Довбычка.

Само имя урочища носит загадочное происхождение. Кто-то связывает топоним с давними лодками-долбанками, другие — с руслами-ответвлениями Днепра, словно "выдалбливают" себе новое русло. Интересно, что в некоторых летописях и на картах встречается вариант "Дулебы", что приводит историков к мысли о связи с древнеславянским племенем дулебов.

В XV веке на этих землях существовало городище, а в XVI веке территория принадлежала запорожскому кошевому атаману Остапу Дашкевичу — человеку, имя которого до сих пор вызывает уважение среди историков и почитателей козацкой славы.

Современная Довбычка: свобода, природа и немного бунтарства

Сегодня Довбычка известна киевлянам в основном как нудистский пляж. Он расположен в уютной части Труханового острова, куда можно добраться пешком от Пешеходного моста. Летом действует также лодочная переправа из Гидропарка.

Цивилизация сюда досталась мало — разрушающееся деревянное здание старого медпункта, полуразвалившиеся навесы и одиночные отдыхающие. Отсутствие коммерческих достопримечательностей и массового сервиса придает пляжу особый шарм, здесь нет шума музыки, навязчивых продавцов или толп туристов.

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