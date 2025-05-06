Москва та Пітер не межа: Україна показала нові далекобійні дрони, куди вони дістануть (фото)

У сім’ї українських далекобійних дронів поповнення

Мінстратегпром провів виставку озброєнь до Дня піхоти, на якій було показано багато передових зразків озброєнь. Зокрема, там представили й новий далекобійний дрон FP-1.

Як повідомляє "Межа", на стенді з дроном було написано, що він призначений для ураження цілей противника на стратегічній глибині. Однак там також написано, що його можна використовувати й на ближніх дистанціях.

Заявлено, що БПЛА може летіти на відстань до 1600 кілометрів та нести бойову частину до 120 кілограмів. Цього більш ніж достатньо, щоб долетіти до Москви чи Санкт-Петербурга.

Якщо запуск буде біля Харкова, то 1600 кілометрів виглядають якось так

"Цей дрон вже виробляється у дуже великій кількості, є чималий інтерес партнерів. Цей виріб народився в Україні і був дуже швидко масштабований. Це ще одна річ, якою ми можемо поділитися з нашими партнерами", — сказала заступник міністра стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр.

Інші деталі дрону не розкриваються. Однак на фотографіях можна побачити, що він має поршневий двигун, а також реактивний прискорювач для зльоту. Це робить його чимось схожим на іранські "шахеди", хоча корпус своєю формою більше нагадує "квадратні" крилаті ракети Storm Shadow.

Як повідомлялося раніше, за роки повномасштабної війни Україна обзавелася низкою своїх систем озброєнь, які могли б позмагатися за якістю та можливостями із західними аналогами.