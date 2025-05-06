Москва и Питер не предел: Украина показала новые дальнобойные дроны, куда они достанут (фото)

В семье украинских дальнобойных дронов пополнение

Минстратегпром провел выставку вооружений ко Дню пехоты, на которой были показаны многие передовые образцы вооружений. В частности там показали и новый дальнобойный дрон FP-1.

Как сообщает "Межа", на стенде с дроном было написано, что он предназначен для поражения целей противника на стратегической глубине. Однако там также написано, что он может быть использован и на ближних дистанциях

Заявлено, что БПЛА может лететь на расстояние до 1600 километров и нести боевую часть до 120 килограмм. Этого более чем достаточно, чтобы долететь до Москвы или Санкт-Петербурга.

Если запуск будет возле Харькова, то 1600 километров выглядят как-то так

"Этот дрон уже производится в очень большом количестве, есть немалый интерес партнеров. Это изделие родилось в Украине и было очень быстро масштабировано. Это еще одна вещь, которой мы можем поделиться с нашими партнерами", — сказала заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.

Другие детали дрона не раскрываются. Однако на фотографиях можно увидеть, что он имеет поршневой двигатель, а также, по всей видимости, реактивный ускоритель для взлета. Это делает его чем-то похожим на иранские "шахеды", хотя корпус своей формой больше напоминает "квадратные" крылатые ракеты Storm Shadow.

Как сообщалось ранее, за годы полномасштабной войны Украина обзавелась рядом своих систем вооружений, которые могли бы посоревноваться по качеству и возможностям с западными аналогами.