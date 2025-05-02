Після удару — ще один: росіяни застосовують нову небезпечну схему атаки

Росіяни почали використовувати у БПЛА бомби уповільненої дії

Росіяни додали до своїх дронів нову небезпеку — касетні бомби з відкладеним вибухом. Після падіння "Шахеда" такі боєприпаси можуть пролежати годинами або навіть днями, а потім раптово здетонувати.

Вони розкидаються на великій площі та загрожують усім, хто може їх знайти. Про це в етері Київ24 розповів Валерій Боровик, засновник компанії-виробника БПЛА.

За словами експерта, найбільша проблема в тому, що ці бомби розлітаються на велику територію і можуть вразити будь-кого, хто їх підніме. Боровик зазначає, що до 40% радянських боєприпасів не вибухають одразу через поломку механізму детонації.

"Маленькі бомбочки можуть бути різного типу — протиаеродромні, які пробивають бетон і вибухають всередині, протипіхотні, протитанкові, хімічні з напалмом і білим фосфором", — пояснює Валерій Боровик.

Експерт попереджає, що такі боєприпаси можуть заглиблюватися в землю до 40 сантиметрів залежно від типу поверхні. Вони здатні лежати там роками і вибухнути в будь-який момент. Боровик радить не наближатися до підозрілих предметів, особливо якщо вони блищать і мають привабливий вигляд.

Учора подібний випадок стався в Києві. У Дарницькому районі столиці вибухнули відтерміновані касетні боєприпаси з "Шахедів". Про це повідомив голова Шевченківської РДА. Постраждалих немає.

Раніше українські військові вже попереджали про таку тактику росіян. Окупанти спеціально використовують боєприпаси з затримкою, щоб було більше жертв серед цивільних. Після обстрілів рятувальники радять не підходити до незнайомих предметів і одразу телефонувати 102.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому "шахеди" стали небезпечнішими, скільки вони коштують і де наша відповідь. "Шахед" — це примітивна конструкція, але загрози від нього чимало.