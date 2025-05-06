Удару по Москві не буде? ЗМІ розкрили плани України на 9 травня

Атака на парад 9 травня в Москві малоймовірна

Українські військові не збираються атакувати Москву під час параду 9 травня, попри недавні атаки дронів на російську столицю. Високопосадовці оборонного відомства України вважають, що такі дії зараз не матимуть успіху через посилену протиповітряну оборону російської столиці.

Крім того, атака на парад, де будуть присутні представники інших країн, може викликати негативну реакцію західних партнерів. Про це пише The Washington Post.

За словами видання, у Росії посилилися спекуляції про те, що Україна може використати цю нагоду, щоб поставити Кремль у незручне становище перед його союзниками — делегаціями Китаю, Індії, Сербії, Словаччини та інших країн. Однак українська сторона заперечує такі наміри.

Представник оборонних сил України, який побажав зберегти анонімність, зазначив у розмові з американським виданням: "Як бачите, вони перемістили всі системи протиповітряної оборони Росії для захисту Москви. Навіть якщо буде спроба, вона не матиме успіху". За його словами, українські атаки можливі в інших регіонах Росії, але не в Москві.

Тим часом Кремль активно готується до святкування 80-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною. За інформацією помічника Путіна Юрія Ушакова, на заході очікується присутність щонайменше 29 глав держав, зокрема лідерів Бразилії, Казахстану, Венесуели, Словаччини, Ефіопії та Єгипту. Також у параді візьмуть участь військовослужбовці з 13 країн, включаючи більшість колишніх радянських республік, Китай, Єгипет і В'єтнам.

МЗС України закликало держави не допускати участі своїх військовослужбовців у параді. Українські дипломати наголосили, що марширування поряд із російськими військами означає "розділення відповідальності за кров убитих українських дітей, цивільних і солдатів, а не святкування перемоги над нацизмом", зазначає видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що вночі Росію атакували більше сотні безпілотників. Дрони долетіли і до Москви. Сигнали повітряної тривоги лунали в кількох регіонах РФ.