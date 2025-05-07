Favbet Foundation приєднався до проєкту із забезпечення автомобілями ветеранів з інвалідністю

Перші машини уже отримали своїх власників

Favbet Foundation першим приєднався до проєкту "Української правди" із забезпечення автомобілями ветеранів з інвалідністю

За підтримки благодійного фонду Favbet Foundation ветерани з інвалідністю отримали перші спеціалізовані автомобілі в межах спеціального проєкту "Української правди". Авто модернізовані відповідно до особливих потреб ветеранів, щоб забезпечити їм комфортне пересування та підтримку в повсякденному житті.

Проєкт, ініційований "Українською правдою", покликаний допомогти ветеранам, які дістали тяжкі травми внаслідок бойових дій, повернутися до активного життя. Організатори зазначають, що модернізовані автомобілі стануть важливим кроком для підвищення мобільності та соціальної інтеграції захисників.

"Ми пишаємося тим, що стали першими, хто підтримав цю важливу ініціативу. Забезпечення ветеранів спеціалізованими автомобілями – це не лише про фізичну мобільність, а й про гідність, незалежність і можливість жити повноцінним життям. Разом ми можемо зробити значно більше для наших героїв", – заявив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

Організатори проєкту – журналісти "Української правди" – звертаються до відповідального бізнесу та благодійних організацій із закликом долучитися до ініціативи. Кожен внесок допоможе забезпечити ветеранів необхідною підтримкою та продемонструвати солідарність українського суспільства з тими, хто віддав своє здоров’я за свободу країни.

Favbet Foundation уже тривалий час підтримує українських захисників та цивільних, постраждалих від війни, реалізуючи проєкти у сферах освіти, спорту та гуманітарної допомоги. Сприяння проєкту "Української правди" стало черговим кроком фонду у справі підтримки ветеранської спільноти.